https://ria.ru/20230428/chekhiya-1868520030.html

Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины

Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины - РИА Новости, 28.04.2023

Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины

Население Чехии недовольно правительством, экономической ситуацией в стране и мерами по поддержке Украины, говорится в исследовании "Евробарометр", проведенном... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:32

2023-04-28T16:32

2023-04-28T16:32

в мире

чехия

еврокомиссия

евросоюз

украина

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Население Чехии недовольно правительством, экономической ситуацией в стране и мерами по поддержке Украины, говорится в исследовании "Евробарометр", проведенном по заказу Еврокомиссии. Девяносто восьмое социологическое исследование "Евробарометр" проводилось с 12 января по 6 февраля 2023 года на территории стран Евросоюза. В Чехии посредством собеседования было опрошено 1025 человек старше 15 лет. Как говорится в документе по итогам исследования, 79% опрошенных недовольны экономической ситуацией в Чехии и 69% недовольны экономической ситуацией ЕС в целом. Это в среднем на 20% больше, чем в прошлом году. Главными причинами беспокойства чехи назвали инфляцию (так ответили две трети опрошенных) и энергоснабжение. В документе уточняется, что проблемы энергоснабжения беспокоят население сильнее, чем когда бы то ни было. Подобные проблемы в настоящее время выносятся на передний план и в остальных странах Евросоюза, добавили в статье. Правительству доверяют лишь 30% опрошенных, а учреждениям Европейского союза – 44%, что на 6 пунктов ниже, чем в прошлом году, говорится в статье. При этом 45% граждан недовольны мерами правительства по поддержке Украины: из них 47% выступают против передачи Украине вооружений, а 37% - против финансовой помощи. В целом лишь половина (55%) опрошенных граждан положительно отзываются о будущем Европейского Союза, говорится в документе.

https://ria.ru/20230428/vstrecha-1868342044.html

https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html

чехия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, чехия, еврокомиссия, евросоюз, украина