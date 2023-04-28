https://ria.ru/20230428/chekhiya-1868520030.html
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины - РИА Новости, 28.04.2023
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины
Население Чехии недовольно правительством, экономической ситуацией в стране и мерами по поддержке Украины, говорится в исследовании "Евробарометр", проведенном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:32
2023-04-28T16:32
2023-04-28T16:32
в мире
чехия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Население Чехии недовольно правительством, экономической ситуацией в стране и мерами по поддержке Украины, говорится в исследовании "Евробарометр", проведенном по заказу Еврокомиссии. Девяносто восьмое социологическое исследование "Евробарометр" проводилось с 12 января по 6 февраля 2023 года на территории стран Евросоюза. В Чехии посредством собеседования было опрошено 1025 человек старше 15 лет. Как говорится в документе по итогам исследования, 79% опрошенных недовольны экономической ситуацией в Чехии и 69% недовольны экономической ситуацией ЕС в целом. Это в среднем на 20% больше, чем в прошлом году. Главными причинами беспокойства чехи назвали инфляцию (так ответили две трети опрошенных) и энергоснабжение. В документе уточняется, что проблемы энергоснабжения беспокоят население сильнее, чем когда бы то ни было. Подобные проблемы в настоящее время выносятся на передний план и в остальных странах Евросоюза, добавили в статье. Правительству доверяют лишь 30% опрошенных, а учреждениям Европейского союза – 44%, что на 6 пунктов ниже, чем в прошлом году, говорится в статье. При этом 45% граждан недовольны мерами правительства по поддержке Украины: из них 47% выступают против передачи Украине вооружений, а 37% - против финансовой помощи. В целом лишь половина (55%) опрошенных граждан положительно отзываются о будущем Европейского Союза, говорится в документе.
https://ria.ru/20230428/vstrecha-1868342044.html
https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, еврокомиссия, евросоюз, украина
В мире, Чехия, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины
Исследование "Евробарометра": 79 процентов чехов недовольны экономической ситуацией
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Население Чехии недовольно правительством, экономической ситуацией в стране и мерами по поддержке Украины, говорится в исследовании "Евробарометр", проведенном по заказу Еврокомиссии.
Девяносто восьмое социологическое исследование "Евробарометр" проводилось с 12 января по 6 февраля 2023 года на территории стран Евросоюза. В Чехии посредством собеседования было опрошено 1025 человек старше 15 лет.
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Как говорится в документе по итогам исследования, 79% опрошенных недовольны экономической ситуацией в Чехии и 69% недовольны экономической ситуацией ЕС
в целом. Это в среднем на 20% больше, чем в прошлом году.
Главными причинами беспокойства чехи назвали инфляцию (так ответили две трети опрошенных) и энергоснабжение. В документе уточняется, что проблемы энергоснабжения беспокоят население сильнее, чем когда бы то ни было. Подобные проблемы в настоящее время выносятся на передний план и в остальных странах Евросоюза, добавили в статье.
Правительству доверяют лишь 30% опрошенных, а учреждениям Европейского союза – 44%, что на 6 пунктов ниже, чем в прошлом году, говорится в статье. При этом 45% граждан недовольны мерами правительства по поддержке Украины: из них 47% выступают против передачи Украине вооружений, а 37% - против финансовой помощи. В целом лишь половина (55%) опрошенных граждан положительно отзываются о будущем Европейского Союза, говорится в документе.
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