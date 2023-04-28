Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/chekhiya-1868520030.html
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины - РИА Новости, 28.04.2023
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины
Население Чехии недовольно правительством, экономической ситуацией в стране и мерами по поддержке Украины, говорится в исследовании "Евробарометр", проведенном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:32
2023-04-28T16:32
в мире
чехия
еврокомиссия
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_5f6eed516e687fad8e5eb6e7f3564d61.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Население Чехии недовольно правительством, экономической ситуацией в стране и мерами по поддержке Украины, говорится в исследовании "Евробарометр", проведенном по заказу Еврокомиссии. Девяносто восьмое социологическое исследование "Евробарометр" проводилось с 12 января по 6 февраля 2023 года на территории стран Евросоюза. В Чехии посредством собеседования было опрошено 1025 человек старше 15 лет. Как говорится в документе по итогам исследования, 79% опрошенных недовольны экономической ситуацией в Чехии и 69% недовольны экономической ситуацией ЕС в целом. Это в среднем на 20% больше, чем в прошлом году. Главными причинами беспокойства чехи назвали инфляцию (так ответили две трети опрошенных) и энергоснабжение. В документе уточняется, что проблемы энергоснабжения беспокоят население сильнее, чем когда бы то ни было. Подобные проблемы в настоящее время выносятся на передний план и в остальных странах Евросоюза, добавили в статье. Правительству доверяют лишь 30% опрошенных, а учреждениям Европейского союза – 44%, что на 6 пунктов ниже, чем в прошлом году, говорится в статье. При этом 45% граждан недовольны мерами правительства по поддержке Украины: из них 47% выступают против передачи Украине вооружений, а 37% - против финансовой помощи. В целом лишь половина (55%) опрошенных граждан положительно отзываются о будущем Европейского Союза, говорится в документе.
https://ria.ru/20230428/vstrecha-1868342044.html
https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19438873c3d30d35826b31774bfa07da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, еврокомиссия, евросоюз, украина
В мире, Чехия, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины

Исследование "Евробарометра": 79 процентов чехов недовольны экономической ситуацией

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в медиабанк
Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Население Чехии недовольно правительством, экономической ситуацией в стране и мерами по поддержке Украины, говорится в исследовании "Евробарометр", проведенном по заказу Еврокомиссии.
Девяносто восьмое социологическое исследование "Евробарометр" проводилось с 12 января по 6 февраля 2023 года на территории стран Евросоюза. В Чехии посредством собеседования было опрошено 1025 человек старше 15 лет.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
СМИ: президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским
Вчера, 09:39
Как говорится в документе по итогам исследования, 79% опрошенных недовольны экономической ситуацией в Чехии и 69% недовольны экономической ситуацией ЕС в целом. Это в среднем на 20% больше, чем в прошлом году.
Главными причинами беспокойства чехи назвали инфляцию (так ответили две трети опрошенных) и энергоснабжение. В документе уточняется, что проблемы энергоснабжения беспокоят население сильнее, чем когда бы то ни было. Подобные проблемы в настоящее время выносятся на передний план и в остальных странах Евросоюза, добавили в статье.
Правительству доверяют лишь 30% опрошенных, а учреждениям Европейского союза – 44%, что на 6 пунктов ниже, чем в прошлом году, говорится в статье. При этом 45% граждан недовольны мерами правительства по поддержке Украины: из них 47% выступают против передачи Украине вооружений, а 37% - против финансовой помощи. В целом лишь половина (55%) опрошенных граждан положительно отзываются о будущем Европейского Союза, говорится в документе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом
17 апреля, 14:28
 
В миреЧехияЕврокомиссияЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала