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Глава Минобороны Украины поблагодарил Францию и Данию за поставки CAESAR - РИА Новости, 28.04.2023
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19:35 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/caesar-1868598171.html
Глава Минобороны Украины поблагодарил Францию и Данию за поставки CAESAR
Глава Минобороны Украины поблагодарил Францию и Данию за поставки CAESAR - РИА Новости, 28.04.2023
Глава Минобороны Украины поблагодарил Францию и Данию за поставки CAESAR
Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам из Франции и Дании Украина сейчас обладает вторым по величине парком самоходных... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:35
2023-04-28T19:35
в мире
технологии
украина
дания
алексей резников
нато
франция
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам из Франции и Дании Украина сейчас обладает вторым по величине парком самоходных артиллерийских установок CAESAR. По словам Резникова, обещанные Данией САУ CAESAR прибыли на Украину. "Дания хотела использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их украинской армии", - написал Резников в Twitter. По словам главы минобороны Украины, датчане будут участвовать в организации подготовки украинских войск. "Благодаря нашим партнерам из Франции и Дании Украина теперь обладает вторым по величине артиллерийским парком CAESAR в мире", - заявил Резников. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230428/vooruzheniya-1868569353.html
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в мире, технологии, украина, дания, алексей резников, нато, франция
В мире, Технологии, Украина, Дания, Алексей Резников, НАТО, Франция
Глава Минобороны Украины поблагодарил Францию и Данию за поставки CAESAR

Резников: Украина сейчас обладает вторым по величине артиллерийским парком САУ CAESAR

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк Алексей Резников
 Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам из Франции и Дании Украина сейчас обладает вторым по величине парком самоходных артиллерийских установок CAESAR.
По словам Резникова, обещанные Данией САУ CAESAR прибыли на Украину. "Дания хотела использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их украинской армии", - написал Резников в Twitter.
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По словам главы минобороны Украины, датчане будут участвовать в организации подготовки украинских войск. "Благодаря нашим партнерам из Франции и Дании Украина теперь обладает вторым по величине артиллерийским парком CAESAR в мире", - заявил Резников.
США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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