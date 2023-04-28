https://ria.ru/20230428/byudzhet-1868599106.html

Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году

Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023

Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году

Минфин РФ сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону, заявил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:38

2023-04-28T19:38

2023-04-28T19:38

бюджет

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Минфин РФ сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. В действующем законе о бюджете РФ дефицит ожидается на уровне 2,9 триллиона рублей или 2% ВВП. Доходы запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей, расходы - 29 триллионов рублей. При этом с начала текущего года Минфин фиксирует опережающий темп роста расходов. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей, расходы выросли на 34% - до 8,077 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230428/dokhody-1868571566.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

бюджет, экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)