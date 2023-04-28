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Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023
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19:38 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/byudzhet-1868599106.html
Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году
Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023
Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году
Минфин РФ сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:38
2023-04-28T19:38
бюджет
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Минфин РФ сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. В действующем законе о бюджете РФ дефицит ожидается на уровне 2,9 триллиона рублей или 2% ВВП. Доходы запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей, расходы - 29 триллионов рублей. При этом с начала текущего года Минфин фиксирует опережающий темп роста расходов. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей, расходы выросли на 34% - до 8,077 триллиона рублей.
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бюджет, экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Бюджет, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году

Силуанов допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году от плановых 2% ВВП

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Минфин РФ сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
«
"Будет дефицит 2% (ВВП - ред.), или не будет дефицит 2% (ВВП - ред.)? Мы рассчитываем, что пока ориентиры и значения не меняем. Но если сказать, что будет ровно 2% - значит, давать неправильные оценки, как в одну так, и в другую сторону", - сказал Силуанов.
В действующем законе о бюджете РФ дефицит ожидается на уровне 2,9 триллиона рублей или 2% ВВП. Доходы запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей, расходы - 29 триллионов рублей.
При этом с начала текущего года Минфин фиксирует опережающий темп роста расходов. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей, расходы выросли на 34% - до 8,077 триллиона рублей.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Силуанов прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2023 году
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БюджетЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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