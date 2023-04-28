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В МИСиС появится образовательная программа по дизайну беспилотников

В МИСиС появится образовательная программа по дизайну беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023

В МИСиС появится образовательная программа по дизайну беспилотников

Образовательная программа по дизайну беспилотных летательных аппаратов появится в Московском институте стали и сплавов (МИСиС), появилась такая программа из-за... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:15

2023-04-28T19:15

2023-04-28T19:15

технологии

россия

татьяна карпова

елена пантелеева

мисис

бпла

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Образовательная программа по дизайну беспилотных летательных аппаратов появится в Московском институте стали и сплавов (МИСиС), появилась такая программа из-за растущей потребности рынка в беспилотниках и одновременном недостатке профильных специалистов, зарплата такого специалиста составляет от 80 до 140 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В Университете науки и технологий МИСиС с этого года начнут готовить специалистов в области промышленного дизайна беспилотников. Соответствующее направление "Дизайн средств беспилотного транспорта" откроется в магистратуре "Промдизайн и инжиниринг". Решение о его включении в образовательный процесс обусловлено возросшими потребностями рынка в подобных аппаратах при отсутствии профильных специалистов. Стартовая зарплата специалиста составляет от 80 до 140 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что предметами первоначальных разработок магистрантов станут малые дроны для автономного мониторинга тоннелей и метрополитенов, очистки и ремонта внутреннего диаметра трубопроводов, обслуживания конвейерных линий в производственных цехах, бесконтактной доставки грузов внутри помещений. "Становится очевидным формирование новой профессии – "специалист по летающим робототехническим платформам". Он, в отличие от внешнего пилота, управляющего беспилотником, программирует, вносит изменения в аппарат (интегрирует датчики, сенсоры, манипуляторы, камеры и т.д.), работает с железом, модернизирует дрон в летающего робота, в "умную" сторону в связке "софт+железо", - приводятся в сообщении слова директора образовательных программ Gaskar group (индустриального партнера образовательной программы НИТУ МИСИС, от которого будут поступать первые задачи студентам) Татьяны Карповой. Руководитель магистерской программы, директор по развитию Национального центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Елена Пантелеева отметила, что сегодня многие вузы "обучают студентов конструированию и управлению беспилотным транспортом, не уделяя отдельного внимания промышленному дизайну". "Однако, с увеличением задач и расширением функционала дронов, возрастает спрос на узконаправленных специалистов. Мы с партнерами решили восполнить этот пробел и начать подготовку кадров, которые гарантированно будут востребованы рынком", - сказала она. В пресс-службе вуза также сообщили, что со следующего учебного года в программе магистратуры будут треки "Промдизайн и инжиниринг" (4 семестра), и "Технологические процессы в дизайне" (2 семестра), которые готовят промышленных дизайнеров, но с разной специализацией. Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по беспилотным летательным аппаратам заявил, что что развитие беспилотных систем будет одним из ключевых направлений развития России, а также поддержал идею обучать школьников управлять и конструировать беспилотники.

https://ria.ru/20230428/eksport-1868309236.html

https://ria.ru/20230427/dron-1868147035.html

https://ria.ru/20230428/bomba-1868344727.html

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технологии, россия, татьяна карпова, елена пантелеева, мисис, бпла