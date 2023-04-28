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Разработчикам БПЛА необходимо импортозамещение, считает эксперт - РИА Новости, 28.04.2023
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15:43 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/bpla-1868493933.html
Разработчикам БПЛА необходимо импортозамещение, считает эксперт
Разработчикам БПЛА необходимо импортозамещение, считает эксперт - РИА Новости, 28.04.2023
Разработчикам БПЛА необходимо импортозамещение, считает эксперт
Производителям беспилотных летальных аппаратов очень важно скорейшее решение вопроса импортозамещения критически важных узлов аппаратов, тогда удастся достичь... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:43
2023-04-28T15:43
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
бпла
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производителям беспилотных летальных аппаратов очень важно скорейшее решение вопроса импортозамещения критически важных узлов аппаратов, тогда удастся достичь целей, о которых говорилось на совещании у президента РФ, заявил РИА Новости директор комплекса БАС АО "НПП "Радар ммс", компании-участника рынка НТИ Аэронет, Василий Анцев. Накануне президент России Владимир Путин провел в индустриальном парке "Руднёво" встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. В рамках совещания прошла выставка производителей и эксплуатантов беспилотников. Организаторами выставки выступили АНО "Платформа НТИ" и департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. "Нас как разработчиков и производителей в первую очередь интересует решение таких острых вопросов, как импортозамещение критически важных узлов и компонентов беспилотников, прежде всего – силовых установок, компенсация затрат на организацию и масштабирование производств, упрощение процедуры сертификации", - сказал Анцев. Он добавил, что "только цифровизация процедуры сертификации беспилотников сможет гарантировать снижение издержек, исключить дублирование требований со стороны различных надзорных органов и сделать этот сложный процесс прозрачным, контролируемым и простым". "Радар ммс", кстати, готов выступить одним из головных исполнителей по разработке тяжелых беспилотных вертолетов, тем более что у нас уже есть соответствующий опыт – мы продемонстрировали главе государства наши вертолеты, успешно прошедшие апробацию в суровых климатических условиях Крайнего Севера", - рассказал глава компании. "Уверен, что поддержка конечных производителей, в том числе путем запуска сквозных НИОКР в сфере беспилотной авиации окажет мультипликативный эффект на экономику страны в целом и будет способствовать скорейшему достижению показателя объема рынка в 1 триллион рублей, о котором говорил на совещании президент Владимир Путин", - заключил Анцев.
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экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, бпла
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, БПЛА
Разработчикам БПЛА необходимо импортозамещение, считает эксперт

Эксперт Анцев: разработчикам БПЛА необходимо импортозамещение критически важных узлов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ремонтирует один из квадрокоптеров
Военнослужащий ремонтирует один из квадрокоптеров - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ремонтирует один из квадрокоптеров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производителям беспилотных летальных аппаратов очень важно скорейшее решение вопроса импортозамещения критически важных узлов аппаратов, тогда удастся достичь целей, о которых говорилось на совещании у президента РФ, заявил РИА Новости директор комплекса БАС АО "НПП "Радар ммс", компании-участника рынка НТИ Аэронет, Василий Анцев.
Накануне президент России Владимир Путин провел в индустриальном парке "Руднёво" встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. В рамках совещания прошла выставка производителей и эксплуатантов беспилотников. Организаторами выставки выступили АНО "Платформа НТИ" и департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
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"Нас как разработчиков и производителей в первую очередь интересует решение таких острых вопросов, как импортозамещение критически важных узлов и компонентов беспилотников, прежде всего – силовых установок, компенсация затрат на организацию и масштабирование производств, упрощение процедуры сертификации", - сказал Анцев.
Он добавил, что "только цифровизация процедуры сертификации беспилотников сможет гарантировать снижение издержек, исключить дублирование требований со стороны различных надзорных органов и сделать этот сложный процесс прозрачным, контролируемым и простым".
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"Радар ммс", кстати, готов выступить одним из головных исполнителей по разработке тяжелых беспилотных вертолетов, тем более что у нас уже есть соответствующий опыт – мы продемонстрировали главе государства наши вертолеты, успешно прошедшие апробацию в суровых климатических условиях Крайнего Севера", - рассказал глава компании.
"Уверен, что поддержка конечных производителей, в том числе путем запуска сквозных НИОКР в сфере беспилотной авиации окажет мультипликативный эффект на экономику страны в целом и будет способствовать скорейшему достижению показателя объема рынка в 1 триллион рублей, о котором говорил на совещании президент Владимир Путин", - заключил Анцев.
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