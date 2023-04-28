https://ria.ru/20230428/bosch-1868442680.html

Холдинг S8 Capital приобрел активы немецкого Bosch в Энгельсе

Холдинг S8 Capital приобрел активы немецкого Bosch в Энгельсе - РИА Новости, 28.04.2023

Холдинг S8 Capital приобрел активы немецкого Bosch в Энгельсе

Холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе и планирует провести там ребрендинг, сообщили РИА Новости в холдинге. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:32

2023-04-28T13:32

2023-04-28T15:02

экономика

энгельс

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе и планирует провести там ребрендинг, сообщили РИА Новости в холдинге."Многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов немецкого концерна Bosch в городе Энгельс. В периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления", - заявили там.Отмечается, что S8 Capital возобновит работу предприятий и продолжит инвестировать в их развитие, также вся команда, технологии и специализации производственных площадок будут полностью сохранены."В течение шести месяцев с момента завершения сделки предприятия в Энгельсе ждет процесс ребрендинга, при этом качество выпускаемой продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам", - подчеркнули в холдинге. По словам управляющего директора холдинга Торстена Шуберта, новые активы, в дополнение к уже существующим бизнесам компании, расширят производственную и научно-технологическую кооперацию между промышленными площадками, повысят уровень их локализации, в результате увеличив эффективность производственных возможностей.В июле прошлого года S8 Capital приобрел все российские активы американского производителя лифтов Otis Elevator. После этого начался выпуск продукции под маркой "Метеор" вместо прежнего бренда.S8 Capital - многопрофильный холдинг, специализирующийся на создании и развитии высокотехнологичных продуктов и сервисов, а также объединяющий активы из разных секторов экономики: от производства до медиа и электронной коммерции. В общей сложности в его структурах работают более 7 тысяч специалистов.

https://ria.ru/20230427/kompanii-1868130536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, энгельс, россия