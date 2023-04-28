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СМИ: на Украине испугались российского "фантастического" оружия - РИА Новости, 28.04.2023
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09:41 28.04.2023 (обновлено: 10:52 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/bomba-1868344727.html
СМИ: на Украине испугались российского "фантастического" оружия
СМИ: на Украине испугались российского "фантастического" оружия - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: на Украине испугались российского "фантастического" оружия
Планирующие бомбы, применяемые Россией, представляют большую угрозу для Украины, пишет Newsweek. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:41
2023-04-28T10:52
технологии
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Планирующие бомбы, применяемые Россией, представляют большую угрозу для Украины, пишет Newsweek."Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины", — рассказал изданию украинский военный аналитик Александр Коваленко.Еще одно преимущество этого оружия, добавил эксперт, заключается в том, что его производство относительно недорогое."Планирующие бомбы — это довольно изобретательное фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику", — сказал Newsweek военный эксперт Гай МакКардл.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html
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технологии, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине испугались российского "фантастического" оружия

Newsweek: российские планирующие бомбы стали серьезной угрозой для Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУправляемая планирующая авиационная бомба
Управляемая планирующая авиационная бомба - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Управляемая планирующая авиационная бомба. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Планирующие бомбы, применяемые Россией, представляют большую угрозу для Украины, пишет Newsweek.
"Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины", — рассказал изданию украинский военный аналитик Александр Коваленко.
Еще одно преимущество этого оружия, добавил эксперт, заключается в том, что его производство относительно недорогое.
"Планирующие бомбы — это довольно изобретательное фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику", — сказал Newsweek военный эксперт Гай МакКардл.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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ТехнологииРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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