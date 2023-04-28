https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312485.html
Правительство предложило ввести льготы для производителей беспилотников
Правительство предложило ввести льготы для производителей беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023
Правительство предложило ввести льготы для производителей беспилотников
Правительство РФ предлагает создать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:59
2023-04-28T00:59
2023-04-28T00:59
экономика
технологии
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ предлагает создать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина. Белоусов отметил, что необходимо создание системы финансовой поддержки производителей беспилотников в России - помимо госзаказа. "Это предоставление налоговых льгот производителям беспилотников... Предполагается, что это будет происходить в рамках использования реестровой модели по аналогии с IT-компаниями", - сказал Белоусов. Также, по его словам, предлагается субсидирование производителям стоимости летного часа и стоимости приобретения или лизинга беспилотников; поддержка создания и развития производства путем субсидирования процентных ставок по кредитам в рамках кластерной инвестиционной платформы и предоставления льготных займов из фонда развития промышленности; поддержка исследований, разработок, создания опытных образцов через предоставление грантов и субсидий; предоставление доступа к необходимой инфраструктуре, включая испытательные стенды.
https://ria.ru/20230427/bpla-1868308098.html
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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Правительство предложило ввести льготы для производителей беспилотников
Белоусов: необходимо создать систему налоговых льгот для производителей беспилотников
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ предлагает создать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина.
Белоусов отметил, что необходимо создание системы финансовой поддержки производителей беспилотников в России - помимо госзаказа.
Путин призвал поддерживать отечественные наработки по беспилотникам
"Это предоставление налоговых льгот производителям беспилотников... Предполагается, что это будет происходить в рамках использования реестровой модели по аналогии с IT-компаниями", - сказал Белоусов.
Также, по его словам, предлагается субсидирование производителям стоимости летного часа и стоимости приобретения или лизинга беспилотников; поддержка создания и развития производства путем субсидирования процентных ставок по кредитам в рамках кластерной инвестиционной платформы и предоставления льготных займов из фонда развития промышленности; поддержка исследований, разработок, создания опытных образцов через предоставление грантов и субсидий; предоставление доступа к необходимой инфраструктуре, включая испытательные стенды.
Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники