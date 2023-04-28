https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312161.html
Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников
Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023
Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников
РФ планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотников уже к 2026 году, к 2030 году - 32 тысячи штук, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:47
2023-04-28T00:47
2023-04-28T01:13
технологии
экономика
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. РФ планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотников уже к 2026 году, к 2030 году - 32 тысячи штук, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Рассчитываем, что российская промышленность к завершению следующего бюджетного цикла - то есть к концу 2026 года - сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год. Это без учета сверхлегких беспилотников весом менее одного килограмма. С уровнем покрытия внутреннего спроса около 52%. А к 2030 году выйти на объем 32 тысячи в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%", - сказал он в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина. Чиновник также уточнил, что на данный момент уровень покрытия внутреннего спроса отечественными беспилотниками составляет более 30%.Кроме того, Белоусов предложил создать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868311715.html
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технологии, экономика, россия, андрей белоусов, владимир путин
Технологии, Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников
Белоусов: РФ намерена выйти на производство 32 тыс беспилотников в год к 2030 г