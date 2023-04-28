https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312161.html

Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников

Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023

Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников

РФ планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотников уже к 2026 году, к 2030 году - 32 тысячи штук, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:47

2023-04-28T00:47

2023-04-28T01:13

технологии

экономика

россия

андрей белоусов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845287882_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_089a4dbc9218e5c1e7b127573db42e8d.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. РФ планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотников уже к 2026 году, к 2030 году - 32 тысячи штук, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Рассчитываем, что российская промышленность к завершению следующего бюджетного цикла - то есть к концу 2026 года - сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год. Это без учета сверхлегких беспилотников весом менее одного килограмма. С уровнем покрытия внутреннего спроса около 52%. А к 2030 году выйти на объем 32 тысячи в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%", - сказал он в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина. Чиновник также уточнил, что на данный момент уровень покрытия внутреннего спроса отечественными беспилотниками составляет более 30%.Кроме того, Белоусов предложил создать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями.

https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868311715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, экономика, россия, андрей белоусов, владимир путин