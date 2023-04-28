https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868311715.html

Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники

Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники - РИА Новости, 28.04.2023

Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники

Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 миллиарда рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:36

2023-04-28T00:36

2023-04-28T00:36

экономика

технологии

россия

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 миллиарда рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина. Белоусов отметил, что необходимо создать первичный долгосрочный заказ со стороны государства. По поручению президента правительством был сформирован и утвержден государственный гражданский заказ на период до 2030 года. Была проведена работа с федеральными органами исполнительной власти по оценке реальной потребности в беспилотниках и услуг, которые могут быть эффективно применены в работе госорганов. "Этот госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В текущем году объем такого заказа составит 4,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда - средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год... потенциальный госзаказ, который мы согласовали, суммарно составит порядка 92 миллиардов рублей, до 2030 года - порядка 200 миллиарда рублей", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20230427/bpla-1868308098.html

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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, владимир путин