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Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники - РИА Новости, 28.04.2023
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00:36 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868311715.html
Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники
Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники - РИА Новости, 28.04.2023
Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники
Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 миллиарда рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:36
2023-04-28T00:36
экономика
технологии
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 миллиарда рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина. Белоусов отметил, что необходимо создать первичный долгосрочный заказ со стороны государства. По поручению президента правительством был сформирован и утвержден государственный гражданский заказ на период до 2030 года. Была проведена работа с федеральными органами исполнительной власти по оценке реальной потребности в беспилотниках и услуг, которые могут быть эффективно применены в работе госорганов. "Этот госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В текущем году объем такого заказа составит 4,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда - средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год... потенциальный госзаказ, который мы согласовали, суммарно составит порядка 92 миллиардов рублей, до 2030 года - порядка 200 миллиарда рублей", - сказал Белоусов.
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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники

Белоусов: объем госзаказа на беспилотники в РФ составит порядка 200 миллиардов рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 миллиарда рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина.
Белоусов отметил, что необходимо создать первичный долгосрочный заказ со стороны государства. По поручению президента правительством был сформирован и утвержден государственный гражданский заказ на период до 2030 года. Была проведена работа с федеральными органами исполнительной власти по оценке реальной потребности в беспилотниках и услуг, которые могут быть эффективно применены в работе госорганов.
"Этот госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В текущем году объем такого заказа составит 4,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда - средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год... потенциальный госзаказ, который мы согласовали, суммарно составит порядка 92 миллиардов рублей, до 2030 года - порядка 200 миллиарда рублей", - сказал Белоусов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
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