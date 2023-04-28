https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310958.html
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
Устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры и шаблонов мешают развитию сферы беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:23
2023-04-28T00:23
2023-04-28T00:23
безопасность
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры и шаблонов мешают развитию сферы беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. Ранее в индустриальном парке "Руднёво" провел встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. "Речь, прежде всего, сегодня должна идти на нашем совещании о том, что мешает развитию беспилотной авиации. Здесь, прежде всего, речь идет об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах… Когда мы действуем по старым лекалам и считаем, что, работая таким образом, мы обеспечиваем необходимую безопасность, но сдерживаем при этом развитие", - сказал Путин во время совещания в режиме ВКС по вопросам развития беспилотной авиации.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310390.html
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безопасность, технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
Путин: шаблоны и отсутствие инфраструктуры мешают развитию сферы беспилотников
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры и шаблонов мешают развитию сферы беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в индустриальном парке "Руднёво" провел встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
"Речь, прежде всего, сегодня должна идти на нашем совещании о том, что мешает развитию беспилотной авиации. Здесь, прежде всего, речь идет об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах… Когда мы действуем по старым лекалам и считаем, что, работая таким образом, мы обеспечиваем необходимую безопасность, но сдерживаем при этом развитие", - сказал Путин во время совещания в режиме ВКС по вопросам развития беспилотной авиации.
Путин призвал помочь инвесторам для производства беспилотников