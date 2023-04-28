https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310390.html
Путин призвал помочь инвесторам для производства беспилотников
Путин призвал помочь инвесторам для производства беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023
Путин призвал помочь инвесторам для производства беспилотников
Власти должны подставить плечо инвесторам для производства БПЛА в России, но важнее всего создать рынок сбыта продукции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:16
2023-04-28T00:16
2023-04-28T00:16
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти должны подставить плечо инвесторам для производства БПЛА в России, но важнее всего создать рынок сбыта продукции, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что развитие беспилотных систем будет одним из ключевых направлений развития России. Путин также отметил, что нужно помогать бизнесу на всех уровнях: федеральном региональном и муниципальном, и не допускать монополии на этом рынке.
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал помочь инвесторам для производства беспилотников
Путин: власти должны подставить плечо инвесторам для производства беспилотников
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти должны подставить плечо инвесторам для производства БПЛА в России, но важнее всего создать рынок сбыта продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Государство, конечно же, должно подставить плечо инвесторам, создавать стимулы для привлечения внебюджетных средств, в том числе за счет механизмов ВЭБ. Нужно делать отрасль экономически привлекательной, тогда и инвесторы пойдут. Рынок надо создавать, прежде всего, рынок сбыта продукции и услуг - и все пойдет", - сказал он на совещании по беспилотникам.
Он добавил, что развитие беспилотных систем будет одним из ключевых направлений развития России.
Путин также отметил, что нужно помогать бизнесу на всех уровнях: федеральном региональном и муниципальном, и не допускать монополии на этом рынке.
Путин поручил поставить выпуск перспективных БПЛА на поток