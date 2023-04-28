https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310390.html

Путин призвал помочь инвесторам для производства беспилотников

Путин призвал помочь инвесторам для производства беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023

Путин призвал помочь инвесторам для производства беспилотников

Власти должны подставить плечо инвесторам для производства БПЛА в России, но важнее всего создать рынок сбыта продукции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:16

2023-04-28T00:16

2023-04-28T00:16

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти должны подставить плечо инвесторам для производства БПЛА в России, но важнее всего создать рынок сбыта продукции, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что развитие беспилотных систем будет одним из ключевых направлений развития России. Путин также отметил, что нужно помогать бизнесу на всех уровнях: федеральном региональном и муниципальном, и не допускать монополии на этом рынке.

https://ria.ru/20230427/bespilotniki-1868308367.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин