https://ria.ru/20230428/benefitsiary-1868526029.html
Путин разрешил религиозным организациям в России не раскрывать бенефициаров
Путин разрешил религиозным организациям в России не раскрывать бенефициаров - РИА Новости, 28.04.2023
Путин разрешил религиозным организациям в России не раскрывать бенефициаров
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:36
2023-04-28T16:36
2023-04-28T16:37
религия
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
политика
религия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон освобождает религиозные организации, а также юрлиц, в которых они являются единственными учредителями (участниками), производящих или реализующих предметы религиозного назначения и религиозную литературу, от обязанности собирать, хранить и представлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Одновременно исключается и обязанность финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом таких лиц, принимать меры по идентификации их бенефициарных владельцев. Это связано с тем, что зачастую критерии бенефициарного владения неприменимы к религиозным организациям. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), политика, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Политика, Религия
Путин разрешил религиозным организациям в России не раскрывать бенефициаров
Путин разрешил религиозным организациям и их юрлицам в России не раскрывать бенефициаров
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон освобождает религиозные организации, а также юрлиц, в которых они являются единственными учредителями (участниками), производящих или реализующих предметы религиозного назначения и религиозную литературу, от обязанности собирать, хранить и представлять информацию о своих бенефициарных владельцах.
Одновременно исключается и обязанность финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом таких лиц, принимать меры по идентификации их бенефициарных владельцев. Это связано с тем, что зачастую критерии бенефициарного владения неприменимы к религиозным организациям.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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