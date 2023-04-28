https://ria.ru/20230428/benefitsiary-1868526029.html

Путин разрешил религиозным организациям в России не раскрывать бенефициаров

Путин разрешил религиозным организациям в России не раскрывать бенефициаров - РИА Новости, 28.04.2023

Путин разрешил религиозным организациям в России не раскрывать бенефициаров

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:36

2023-04-28T16:36

2023-04-28T16:37

религия

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

политика

религия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон освобождает религиозные организации, а также юрлиц, в которых они являются единственными учредителями (участниками), производящих или реализующих предметы религиозного назначения и религиозную литературу, от обязанности собирать, хранить и представлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Одновременно исключается и обязанность финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом таких лиц, принимать меры по идентификации их бенефициарных владельцев. Это связано с тем, что зачастую критерии бенефициарного владения неприменимы к религиозным организациям. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), политика, религия