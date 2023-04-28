https://ria.ru/20230428/bayden-1868318750.html

Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их

Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их - РИА Новости, 28.04.2023

Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их

Президент США Джо Байден заявил, что на своем посту выполняет приказы, а не отдает их. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T03:53

2023-04-28T03:53

2023-04-28T03:53

в мире

сша

украина

южная корея

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на своем посту выполняет приказы, а не отдает их. Маленьким американцам Байден рассказал о своей политике в сфере здравоохранения, упомянул строительство инфраструктуры, коснулся конфликта вокруг Украины и других "взрослых" тем. Примечательно, что Байден ответил на большее количество вопросов, чем в среду, когда с президентом общались журналисты на пресс-конференции после переговоров с лидером Южной Кореи. "Я слышала, вам пора в Овальный кабинет", - сказала одна из присутствовавших девочек в конце мероприятия. Байден согласился, отметив, что если не вернется в офис, им "займется секретная служба", что грозит президенту неприятностями.

https://ria.ru/20230427/shpargalka-1868302745.html

сша

украина

южная корея

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в мире, сша, украина, южная корея, джо байден