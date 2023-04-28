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Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их - РИА Новости, 28.04.2023
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03:53 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/bayden-1868318750.html
Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их
Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их - РИА Новости, 28.04.2023
Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их
Президент США Джо Байден заявил, что на своем посту выполняет приказы, а не отдает их. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:53
2023-04-28T03:53
в мире
сша
украина
южная корея
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на своем посту выполняет приказы, а не отдает их. Маленьким американцам Байден рассказал о своей политике в сфере здравоохранения, упомянул строительство инфраструктуры, коснулся конфликта вокруг Украины и других "взрослых" тем. Примечательно, что Байден ответил на большее количество вопросов, чем в среду, когда с президентом общались журналисты на пресс-конференции после переговоров с лидером Южной Кореи. "Я слышала, вам пора в Овальный кабинет", - сказала одна из присутствовавших девочек в конце мероприятия. Байден согласился, отметив, что если не вернется в офис, им "займется секретная служба", что грозит президенту неприятностями.
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в мире, сша, украина, южная корея, джо байден
В мире, США, Украина, Южная Корея, Джо Байден
Байден заявил, что больше выполняет приказы, чем отдает их

Байден отметил, что на посту президента больше получает приказов больше, чем отдает

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на своем посту выполняет приказы, а не отдает их.
«
"Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо", - сказал Байден в Белом доме в ходе общения с детьми в рамках мероприятия "приведи ребенка на работу".
Маленьким американцам Байден рассказал о своей политике в сфере здравоохранения, упомянул строительство инфраструктуры, коснулся конфликта вокруг Украины и других "взрослых" тем. Примечательно, что Байден ответил на большее количество вопросов, чем в среду, когда с президентом общались журналисты на пресс-конференции после переговоров с лидером Южной Кореи.
"Я слышала, вам пора в Овальный кабинет", - сказала одна из присутствовавших девочек в конце мероприятия.
Байден согласился, отметив, что если не вернется в офис, им "займется секретная служба", что грозит президенту неприятностями.
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