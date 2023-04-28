https://ria.ru/20230428/bayden-1868311402.html

Опрос выявил рейтинг Байдена на посту президента США

Опрос выявил рейтинг Байдена на посту президента США - РИА Новости, 28.04.2023

Опрос выявил рейтинг Байдена на посту президента США

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США упал до рекордных 37%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:27

2023-04-28T00:27

2023-04-28T00:27

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США упал до рекордных 37%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные исследовательской службой Gallup. Согласно его ее данным, рейтинг президентской работы Байдена держался на уровне около 40% практически все месяцы на протяжении последних полутора лет. Исключение до сегодняшнего дня составлял лишь июль прошлого года (38%). Последний, рекордно низкий рейтинг Байдена базируется на результатах опроса, проведенного в период с 3 по 25 апреля. Завершающий день исследования, таким образом, совпал по времени с объявлением Байденом о своем официальном намерении вновь побороться за президентский пост в 2024 году. Недавние опросы общественного мнения, по данным Gallup, свидетельствуют, что в целом президент США сохраняет поддержку среди лояльных демократам избирателей. Этого, однако, нельзя сказать про "независимых" избирателей, чей рейтинг лояльности за последние несколько месяцев снизился на 9 процентных пунктов. Исследование Gallup проводилось среди 1 тысячи совершеннолетних американцев, метод опроса не указывается. Выборка репрезентативна.

https://ria.ru/20230427/shpargalka-1868302745.html

https://ria.ru/20230427/bayden-1868187292.html

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в мире, сша, джо байден