https://ria.ru/20230428/banki-1868389549.html
Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить
Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить - РИА Новости, 28.04.2023
Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить
Производство алюминиевых банок в России за год удалось полностью импортозаместить, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:25
2023-04-28T11:25
2023-04-28T11:41
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/87/1529698768_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_7f199be72b354665e874d1b156987053.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производство алюминиевых банок в России за год удалось полностью импортозаместить, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, ещё в начале прошлого года порядка 70% от всего объёма алюминиевых банок в стране были американского производства. "На 100% за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства", - заявил Чекушов в эфире радио "Спутник". Ранее, в начале сентября прошлого года, в Роскачестве прогнозировали, что, например, объем вина, выпускаемого в алюминиевой банке, продолжит увеличиваться и до конца того года его производство в России удвоится.
https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795625678.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/87/1529698768_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_df55c393c5b2e426c289c28f3b8ae404.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить
Минпромторг: производство алюминиевых банок за год удалось полностью импортозаместить