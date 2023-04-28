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Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить - РИА Новости, 28.04.2023
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11:25 28.04.2023 (обновлено: 11:41 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/banki-1868389549.html
Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить
Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить - РИА Новости, 28.04.2023
Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить
Производство алюминиевых банок в России за год удалось полностью импортозаместить, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:25
2023-04-28T11:41
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производство алюминиевых банок в России за год удалось полностью импортозаместить, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, ещё в начале прошлого года порядка 70% от всего объёма алюминиевых банок в стране были американского производства. "На 100% за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства", - заявил Чекушов в эфире радио "Спутник". Ранее, в начале сентября прошлого года, в Роскачестве прогнозировали, что, например, объем вина, выпускаемого в алюминиевой банке, продолжит увеличиваться и до конца того года его производство в России удвоится.
https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795625678.html
россия
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить

Минпромторг: производство алюминиевых банок за год удалось полностью импортозаместить

CC0 / rusticusa / Алюминиевая банка
Алюминиевая банка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
CC0 / rusticusa /
Алюминиевая банка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производство алюминиевых банок в России за год удалось полностью импортозаместить, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.
По его словам, ещё в начале прошлого года порядка 70% от всего объёма алюминиевых банок в стране были американского производства.
"На 100% за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства", - заявил Чекушов в эфире радио "Спутник".
Ранее, в начале сентября прошлого года, в Роскачестве прогнозировали, что, например, объем вина, выпускаемого в алюминиевой банке, продолжит увеличиваться и до конца того года его производство в России удвоится.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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