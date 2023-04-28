https://ria.ru/20230428/banki-1868389549.html

Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить

Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить - РИА Новости, 28.04.2023

Производство алюминиевых банок в России удалось полностью импортозаместить

Производство алюминиевых банок в России за год удалось полностью импортозаместить, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:25

2023-04-28T11:25

2023-04-28T11:41

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Производство алюминиевых банок в России за год удалось полностью импортозаместить, рассказал директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, ещё в начале прошлого года порядка 70% от всего объёма алюминиевых банок в стране были американского производства. "На 100% за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства", - заявил Чекушов в эфире радио "Спутник". Ранее, в начале сентября прошлого года, в Роскачестве прогнозировали, что, например, объем вина, выпускаемого в алюминиевой банке, продолжит увеличиваться и до конца того года его производство в России удвоится.

https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795625678.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)