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Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги - РИА Новости, 28.04.2023
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18:31 28.04.2023 (обновлено: 20:05 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/bangi-1868580600.html
Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги
Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги - РИА Новости, 28.04.2023
Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги
Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны город Банги и приступил к работе, сообщили РИА Новости его... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:31
2023-04-28T20:05
в мире
банги
цар
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны город Банги и приступил к работе, сообщили РИА Новости его коллеги. "Руководитель Русского дома Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе. Сегодня он провел пресс-конференцию для местных журналистов", - рассказали собеседники агентства. В декабре 2022 года Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в правоохранительные органы из-за угроз.
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в мире, банги, цар
В мире, Банги, ЦАР
Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги

Глава Русского дома в ЦАР Сытый вернулся к работе в Банги

© РИА НовостиГлава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе
Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе
© РИА Новости
Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны город Банги и приступил к работе, сообщили РИА Новости его коллеги.
"Руководитель Русского дома Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе. Сегодня он провел пресс-конференцию для местных журналистов", - рассказали собеседники агентства.
В декабре 2022 года Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в правоохранительные органы из-за угроз.
© РИА НовостиГлава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в Банги
Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в Банги
© РИА Новости
Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в Банги
 
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