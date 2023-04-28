https://ria.ru/20230428/bangi-1868580600.html
Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги
Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги - РИА Новости, 28.04.2023
Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги
Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны город Банги и приступил к работе, сообщили РИА Новости его... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:31
2023-04-28T18:31
2023-04-28T20:05
в мире
банги
цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868603277_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_c332ebacbd8b8ff8783f13cb89495837.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны город Банги и приступил к работе, сообщили РИА Новости его коллеги. "Руководитель Русского дома Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе. Сегодня он провел пресс-конференцию для местных журналистов", - рассказали собеседники агентства. В декабре 2022 года Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в правоохранительные органы из-за угроз.
банги
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868603277_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_688ed16a973db2525b28ba4b1bfd13dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, банги, цар
Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги
Глава Русского дома в ЦАР Сытый вернулся к работе в Банги
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны город Банги и приступил к работе, сообщили РИА Новости его коллеги.
"Руководитель Русского дома Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе. Сегодня он провел пресс-конференцию для местных журналистов", - рассказали собеседники агентства.
В декабре 2022 года Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР
Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в правоохранительные органы из-за угроз.