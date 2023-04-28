https://ria.ru/20230428/bangi-1868580600.html

Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги

Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги - РИА Новости, 28.04.2023

Глава Русского дома в ЦАР вернулся к работе в Банги

Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны город Банги и приступил к работе, сообщили РИА Новости его... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:31

2023-04-28T18:31

2023-04-28T20:05

в мире

банги

цар

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны город Банги и приступил к работе, сообщили РИА Новости его коллеги. "Руководитель Русского дома Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе. Сегодня он провел пресс-конференцию для местных журналистов", - рассказали собеседники агентства. В декабре 2022 года Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в правоохранительные органы из-за угроз.

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в мире, банги, цар