https://ria.ru/20230428/avtoprom-1868479441.html
Путин подписал закон о продлении действия СПИК в автопроме
Путин подписал закон о продлении действия СПИК в автопроме - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о продлении действия СПИК в автопроме
Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий продление действующих специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:01
2023-04-28T15:01
2023-04-28T15:01
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий продление действующих специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В связи с недружественными действиями ряда иностранных государств предприятия автопрома, заключившие такие контракты, столкнулись "с условиями, не позволяющими в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению соответствующего уровня локализации продукции, исчисляемого в баллах, к окончанию срока действия" СПИК, говорилось в пояснительной записке. Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале пояснял, что законопроект во исполнение поручения президента РФ позволяет продлить действие специнвестконтрактов автопроизводителей с государством, чтобы выйти на те показатели, в том числе по локализации, которые были прописаны в СПИК. В текущих условиях, по словам премьера, предприятиям автопрома предстоит проделать огромную дополнительную работу, освоить критически важные технологии, наладить выпуск комплектующих, найти поставщиков в России и привлечь новых партнеров из дружественных стран. При этом важно сохранить общий тренд на расширение внутреннего потенциала отрасли и создание новых рабочих мест, подчеркивал Мишустин. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. С инициативой продлить действие СПИК до конца 2033 года в августе прошлого года выступал Минпромторг России. В министерстве отмечали, что это позволит скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов, повысить стабильность условий их реализации, а также создаст 10-летний горизонт планирования, увеличив инвестиционную привлекательность российского автопрома. Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года. Он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключены со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.
https://ria.ru/20230428/mrot-1868400857.html
https://ria.ru/20230425/prodazha-1867549666.html
https://ria.ru/20230428/vesta-1868400245.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Путин подписал закон о продлении действия СПИК в автопроме
Путин подписал закон о продлении до конца 2033 года действия СПИК в автопроме
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий продление действующих специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
В связи с недружественными действиями ряда иностранных государств предприятия автопрома, заключившие такие контракты, столкнулись "с условиями, не позволяющими в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению соответствующего уровня локализации продукции, исчисляемого в баллах, к окончанию срока действия" СПИК, говорилось в пояснительной записке.
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Премьер-министр Михаил Мишустин
в феврале пояснял, что законопроект во исполнение поручения президента РФ позволяет продлить действие специнвестконтрактов автопроизводителей с государством, чтобы выйти на те показатели, в том числе по локализации, которые были прописаны в СПИК.
В текущих условиях, по словам премьера, предприятиям автопрома предстоит проделать огромную дополнительную работу, освоить критически важные технологии, наладить выпуск комплектующих, найти поставщиков в России и привлечь новых партнеров из дружественных стран. При этом важно сохранить общий тренд на расширение внутреннего потенциала отрасли и создание новых рабочих мест, подчеркивал Мишустин.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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С инициативой продлить действие СПИК до конца 2033 года в августе прошлого года выступал Минпромторг
России. В министерстве отмечали, что это позволит скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов, повысить стабильность условий их реализации, а также создаст 10-летний горизонт планирования, увеличив инвестиционную привлекательность российского автопрома.
Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года. Он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключены со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.
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