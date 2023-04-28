https://ria.ru/20230428/avtoprom-1868479441.html

Путин подписал закон о продлении действия СПИК в автопроме

Путин подписал закон о продлении действия СПИК в автопроме - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о продлении действия СПИК в автопроме

Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий продление действующих специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:01

2023-04-28T15:01

2023-04-28T15:01

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий продление действующих специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В связи с недружественными действиями ряда иностранных государств предприятия автопрома, заключившие такие контракты, столкнулись "с условиями, не позволяющими в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению соответствующего уровня локализации продукции, исчисляемого в баллах, к окончанию срока действия" СПИК, говорилось в пояснительной записке. Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале пояснял, что законопроект во исполнение поручения президента РФ позволяет продлить действие специнвестконтрактов автопроизводителей с государством, чтобы выйти на те показатели, в том числе по локализации, которые были прописаны в СПИК. В текущих условиях, по словам премьера, предприятиям автопрома предстоит проделать огромную дополнительную работу, освоить критически важные технологии, наладить выпуск комплектующих, найти поставщиков в России и привлечь новых партнеров из дружественных стран. При этом важно сохранить общий тренд на расширение внутреннего потенциала отрасли и создание новых рабочих мест, подчеркивал Мишустин. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. С инициативой продлить действие СПИК до конца 2033 года в августе прошлого года выступал Минпромторг России. В министерстве отмечали, что это позволит скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов, повысить стабильность условий их реализации, а также создаст 10-летний горизонт планирования, увеличив инвестиционную привлекательность российского автопрома. Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года. Он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключены со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.

https://ria.ru/20230428/mrot-1868400857.html

https://ria.ru/20230425/prodazha-1867549666.html

https://ria.ru/20230428/vesta-1868400245.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто