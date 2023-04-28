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Мэр Иркутска передал землякам в зону спецоперации автобусы - РИА Новости, 07.05.2023
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08:22 28.04.2023 (обновлено: 08:23 07.05.2023)
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Мэр Иркутска передал землякам в зону спецоперации автобусы
Мэр Иркутска передал землякам в зону спецоперации автобусы - РИА Новости, 07.05.2023
Мэр Иркутска передал землякам в зону спецоперации автобусы
Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону спецоперации два автобуса, которые мэр Иркутска передал для земляков, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-28T08:22
2023-05-07T08:23
специальная военная операция на украине
иркутск
иркутская область
россия
донецкая народная республика
александр невский
общество
надежные люди
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону спецоперации два автобуса, которые мэр Иркутска передал для земляков, сообщил РИА Новости председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов. Ранее он рассказал агентству, что жители 30 городов из 22 российских регионов по пути автопробега, который прошёл от Владивостока до Донецка, собрали гуманитарную помощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья в зону спецоперации. "Изначально предполагалось, что к автопробегу в городах присоединятся автомобили, которые проследуют с нами до конечной точки для передачи нашим военным в зону спецоперации...И мэр Иркутска Руслан Анатольевич Болотов отправил с нами два автобуса для земляков, бойцов-иркутян, которые воюют. Мы... автобусы доставили", - сказал Лобастов. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служит в зоне спецоперации, ранее сообщил РИА Новости, что участники автопробега доставили в ДНР морпехам Приморья икону святого благоверного князя Александра Невского, с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре, два автомобиля, квадрокоптеры, генераторы и необходимую гуманитарную помощь. Всего таких освященных икон пять - на каждый флот РФ. Автопробег "Дорога к Победе", как ранее сообщалось, стартовал во Владивостоке 9 апреля. Планировалось по пути посетить, помимо приморских городов, Хабаровск, Биробиджан, Магдагачи, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Луганск и Донецк. По итогу, число городов выросло с 22 до 30, также увеличилось и число пройденных километров - до 11 тысяч.
https://ria.ru/20230410/pomosch-1870112164.html
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иркутск, иркутская область, россия, донецкая народная республика, александр невский, общество, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Иркутск, Иркутская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Невский, Общество, Надежные люди
Мэр Иркутска передал землякам в зону спецоперации автобусы

Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону СВО два автобуса от мэра Иркутска

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуква Z стекле машины
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону спецоперации два автобуса, которые мэр Иркутска передал для земляков, сообщил РИА Новости председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов.
Ранее он рассказал агентству, что жители 30 городов из 22 российских регионов по пути автопробега, который прошёл от Владивостока до Донецка, собрали гуманитарную помощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья в зону спецоперации.
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"Изначально предполагалось, что к автопробегу в городах присоединятся автомобили, которые проследуют с нами до конечной точки для передачи нашим военным в зону спецоперации...И мэр Иркутска Руслан Анатольевич Болотов отправил с нами два автобуса для земляков, бойцов-иркутян, которые воюют. Мы... автобусы доставили", - сказал Лобастов.
Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служит в зоне спецоперации, ранее сообщил РИА Новости, что участники автопробега доставили в ДНР морпехам Приморья икону святого благоверного князя Александра Невского, с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре, два автомобиля, квадрокоптеры, генераторы и необходимую гуманитарную помощь. Всего таких освященных икон пять - на каждый флот РФ.
Автопробег "Дорога к Победе", как ранее сообщалось, стартовал во Владивостоке 9 апреля. Планировалось по пути посетить, помимо приморских городов, Хабаровск, Биробиджан, Магдагачи, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Луганск и Донецк. По итогу, число городов выросло с 22 до 30, также увеличилось и число пройденных километров - до 11 тысяч.
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