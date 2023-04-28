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На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей

На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.04.2023

На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, в районе станции метро "Динамо", информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T23:54

2023-04-28T23:54

2023-04-28T23:54

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, в районе станции метро "Динамо", информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта. "На Ленинградском проспекте (в районе дома 33а) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. Для движения недоступен съезд на внутреннюю сторону ТТК, дептранс просит выбирать пути объезда.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто