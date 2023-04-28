https://ria.ru/20230428/avariya-1868623006.html
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека - РИА Новости, 28.04.2023
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
Три человека погибли и ещё четверо пострадали в столкновении двух встречных легковых автомобилей в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:15
2023-04-28T22:15
2023-04-28T22:15
происшествия
авто
новосибирская область
чулымский район
новосибирск
skoda auto
skoda octavia
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НОВОСИБИРСК, 28 апр - РИА Новости. Три человека погибли и ещё четверо пострадали в столкновении двух встречных легковых автомобилей в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. "Сегодня около 22.20 (18.20 мск) на 1307 километре федеральной автодороги Р-254 "Иртыш" в Чулымском районе Новосибирской области произошло столкновение двух легковых автомобилей со смертельным исходом", - говорится в сообщении. По предварительной информации, автомобиль Skoda, направлявшийся со стороны Новосибирска в сторону Омска, столкнулся с двигавшимся со стороны Барабинска во встречном направлении ВАЗ-2112. "В результате ДТП три человека погибли, а также четверо пострадали, среди пострадавших ребенок 2022 года рождения. Их личности и характер травм устанавливаются", - сообщили в главке. Пострадавшие экстренно направлены в больницу. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, авто, новосибирская область, чулымский район, новосибирск, skoda auto, skoda octavia
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Чулымский район, Новосибирск, Skoda Auto, Skoda Octavia
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека, еще четыре пострадали