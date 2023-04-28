https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868484181.html
Хуснуллин в Артемовске показал надпись, посвященную 1944 году
Хуснуллин в Артемовске показал надпись, посвященную 1944 году - РИА Новости, 28.04.2023
Хуснуллин в Артемовске показал надпись, посвященную 1944 году
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик из Артемовска, где показал надпись на стене одного из зданий, которую российские... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:12
2023-04-28T15:12
2023-04-28T15:12
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
марат хуснуллин
безопасность
донецкая народная республика
великая отечественная война (1941-1945)
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик из Артемовска, где показал надпись на стене одного из зданий, которую российские бойцы сделали с напоминанием о Великой Отечественной войне. "Мы помним 1944. А вы?" - гласит надпись, которую заснял Хуснуллин на одной из улиц города. В 1944 году от гитлеровских войск и их союзников была освобождена вся территория Советской Украины, а вместе с ней - практически вся оккупированная территория СССР. "Осматривая Артемовск, увидел на здании послание от наших бойцов с напоминанием о 1944 годе. Они хорошо помнят Победу над фашизмом и делают все, чтобы ее повторить. Невозможно сломить их боевой дух и волю, они воюют, рискуя жизнью и спасают мирных жителей, выводя их из города. Спасибо им за это!" - написал вице-премьер. Ранее Хуснуллин сообщил о своем визите в Артемовск в рамках поездки в новые регионы России, которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, город разрушен, но восстановить его можно, есть соответствующий опыт.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867247100.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Хуснуллин в Артемовске показал надпись, посвященную 1944 году
Хуснуллин показал надпись в Артемовске, посвященную освобождению Украины в 1944 году