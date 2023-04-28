https://ria.ru/20230428/arkheologiya-1868233815.html

Ученые нашли многовековую могилу врача и хирургические инструменты в ней

Ученые нашли многовековую могилу врача и хирургические инструменты в ней - РИА Новости, 28.04.2023

Ученые нашли многовековую могилу врача и хирургические инструменты в ней

Археологи из Будапештского университета нашли недалеко от города Ясберень в Венгрии могилу мужчины, жившего в I веке, сообщается на сайте учебного заведения... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:24

2023-04-28T04:24

2023-04-28T04:24

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Археологи из Будапештского университета нашли недалеко от города Ясберень в Венгрии могилу мужчины, жившего в I веке, сообщается на сайте учебного заведения. Ученые решили, что он был врачом. Его захоронили с хирургическими инструментами. Среди них скальпели из сплава меди с серебряным напылением, лезвия сменные и стальные. Обнаружили также щипцы, иглы и пинцеты. Был и специальный камень. Вероятно, его использовали, чтобы смешивать ингредиенты для лекарств. Для I века нашей эры такие инструменты — высококлассные. И ученые не понимают, как медик с таким качественным оборудованием мог оказаться в тех краях. Ведь в I веке территория нынешней западной Венгрии попала под власть Рима. При этом период был переходным, на этих землях жили кельты. Врач умер в возрасте 50 — 60 лет. На останках не обнаружено признаков травм или заболеваний. Был ли он местным, пока непонятно. По одной из гипотез, он мог приехать к пациенту. Ученые планируют провести серию дополнительных тестов. Ранее сообщалось о том, что в Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома своих родителей. На сокровища она наткнулась во время уборки.

https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, венгрия