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В Коми оставили под арестом женщину, пытавшуюся поджечь военкомат

В Коми оставили под арестом женщину, пытавшуюся поджечь военкомат - РИА Новости, 28.04.2023

В Коми оставили под арестом женщину, пытавшуюся поджечь военкомат

Жительница Усинска в Республике Коми, пытавшаяся поджечь военный комиссариат с помощью зажигательной смеси, оставлена под арестом по 10 июня, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:28

2023-04-28T15:28

2023-04-28T15:28

происшествия

республика коми

россия

усинск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Жительница Усинска в Республике Коми, пытавшаяся поджечь военный комиссариат с помощью зажигательной смеси, оставлена под арестом по 10 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Верховный Суд Республики Коми апелляционным постановлением оставил в силе постановление Усинского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - сообщили в пресс-службе судов региона. По версии органов предварительного следствия, в апреле 2023 года женщина в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решения, совершила покушение на поджог входной двери здания военного комиссариата Усинска и Усинского района Республики Коми с использованием самодельных зажигательных изделий по типу "коктейля Молотова".

https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html

республика коми

россия

усинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика коми, россия, усинск