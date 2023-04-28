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В Коми оставили под арестом женщину, пытавшуюся поджечь военкомат
В Коми оставили под арестом женщину, пытавшуюся поджечь военкомат - РИА Новости, 28.04.2023
В Коми оставили под арестом женщину, пытавшуюся поджечь военкомат
Жительница Усинска в Республике Коми, пытавшаяся поджечь военный комиссариат с помощью зажигательной смеси, оставлена под арестом по 10 июня, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:28
2023-04-28T15:28
2023-04-28T15:28
происшествия
республика коми
россия
усинск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Жительница Усинска в Республике Коми, пытавшаяся поджечь военный комиссариат с помощью зажигательной смеси, оставлена под арестом по 10 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Верховный Суд Республики Коми апелляционным постановлением оставил в силе постановление Усинского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - сообщили в пресс-службе судов региона. По версии органов предварительного следствия, в апреле 2023 года женщина в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решения, совершила покушение на поджог входной двери здания военного комиссариата Усинска и Усинского района Республики Коми с использованием самодельных зажигательных изделий по типу "коктейля Молотова".
https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика коми, россия, усинск
Происшествия, Республика Коми, Россия, Усинск
В Коми оставили под арестом женщину, пытавшуюся поджечь военкомат
Жительницу Усинска в Коми, пытавшуюся поджечь военкомат, оставили под арестом