https://ria.ru/20230428/arest-1868423636.html
Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене
Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене - РИА Новости, 28.04.2023
Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:42
2023-04-28T12:42
2023-04-28T12:42
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Слободчиковой Н.М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена), продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Вероятно, женщина была арестована в одном из регионов России, после чего ее доставили в СИЗО Москвы. В этой связи прессе стало известно о фигурантке лишь накануне. В суде отказались сообщать подробности дела из-за секретности.
https://ria.ru/20230427/prigovor-1868236470.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене
Лефортовский суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Слободчиковой Н.М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ
(госизмена), продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Вероятно, женщина была арестована в одном из регионов России, после чего ее доставили в СИЗО Москвы. В этой связи прессе стало известно о фигурантке лишь накануне.
В суде отказались сообщать подробности дела из-за секретности.
Белгородский суд вынес приговор ростовчанину за госизмену