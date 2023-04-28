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Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене - РИА Новости, 28.04.2023
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12:42 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/arest-1868423636.html
Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене
Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене - РИА Новости, 28.04.2023
Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:42
2023-04-28T12:42
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Слободчиковой Н.М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена), продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Вероятно, женщина была арестована в одном из регионов России, после чего ее доставили в СИЗО Москвы. В этой связи прессе стало известно о фигурантке лишь накануне. В суде отказались сообщать подробности дела из-за секретности.
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Россия, Москва, Происшествия
Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене

Лефортовский суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Слободчиковой Н.М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена), продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Вероятно, женщина была арестована в одном из регионов России, после чего ее доставили в СИЗО Москвы. В этой связи прессе стало известно о фигурантке лишь накануне.
В суде отказались сообщать подробности дела из-за секретности.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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