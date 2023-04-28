https://ria.ru/20230428/arest-1868423636.html

Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене

Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене - РИА Новости, 28.04.2023

Суд продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:42

2023-04-28T12:42

2023-04-28T12:42

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянке Слободчиковой по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Слободчиковой Н.М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена), продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Вероятно, женщина была арестована в одном из регионов России, после чего ее доставили в СИЗО Москвы. В этой связи прессе стало известно о фигурантке лишь накануне. В суде отказались сообщать подробности дела из-за секретности.

https://ria.ru/20230427/prigovor-1868236470.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия