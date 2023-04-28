https://ria.ru/20230428/arest-1868406634.html
Суд арестовал ректора ВАВТ по обвинению в мошенничестве
Суд арестовал ректора ВАВТ по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 28.04.2023
Суд арестовал ректора ВАВТ по обвинению в мошенничестве
Лефортовский суд Москвы арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Сергея Синельникова-Мурылева по делу о мошенничестве, РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:04
2023-04-28T12:04
2023-04-28T20:17
россия
москва
происшествия
всероссийская академия внешней торговли
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Сергея Синельникова-Мурылева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Синельникова-Мурылева С.Г. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке дела. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным РБК, Синельников-Мурылев в 2017 году вошел в тройку самых богатых ректоров России. Должность ректора он занимает с 2007 года.
https://ria.ru/20230422/arest-1867056132.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, всероссийская академия внешней торговли, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Москва, Происшествия, Всероссийская академия внешней торговли, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Суд арестовал ректора ВАВТ по обвинению в мошенничестве
Лефортовский суд арестовал ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева по обвинению в мошенничестве