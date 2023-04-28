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В Самаре арестовали министра строительства области - РИА Новости, 28.04.2023
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09:51 28.04.2023 (обновлено: 10:54 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/arest-1868347665.html
В Самаре арестовали министра строительства области
В Самаре арестовали министра строительства области - РИА Новости, 28.04.2023
В Самаре арестовали министра строительства области
Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:51
2023-04-28T10:54
самарская область
самара
александр хинштейн
происшествия
госдума рф
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Плаксина задержали на рабочем месте 25 апреля в рамках уголовного дела о превышении полномочий, в здании министерства строительства области и дома у подозреваемого прошли обыски. По данным парламентария, Плаксина подозревают в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации. "В отношении Плаксина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства. По данным суда, ходатайство об аресте министра в суд направило Главное следственное управление регионального главка МВД. В пресс-службе главка МВД уголовное дело в отношении Плаксина не комментируют.
https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html
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самарская область, самара, александр хинштейн, происшествия, госдума рф
Самарская область, Самара, Александр Хинштейн, Происшествия, Госдума РФ
В Самаре арестовали министра строительства области

В Самаре арестовали министра строительства области, ставшего фигурантом уголовного дела

© Фото : Правительство Самарской областиМинистр строительства Самарской области Плаксин Николай Владимирович
Министр строительства Самарской области Плаксин Николай Владимирович - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Правительство Самарской области
Министр строительства Самарской области Плаксин Николай Владимирович. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Плаксина задержали на рабочем месте 25 апреля в рамках уголовного дела о превышении полномочий, в здании министерства строительства области и дома у подозреваемого прошли обыски. По данным парламентария, Плаксина подозревают в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации.
"В отношении Плаксина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
По данным суда, ходатайство об аресте министра в суд направило Главное следственное управление регионального главка МВД.
В пресс-службе главка МВД уголовное дело в отношении Плаксина не комментируют.
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Самарская областьСамараАлександр ХинштейнПроисшествияГосдума РФ
 
 
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