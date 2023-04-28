https://ria.ru/20230428/arest-1868347665.html

В Самаре арестовали министра строительства области

В Самаре арестовали министра строительства области - РИА Новости, 28.04.2023

В Самаре арестовали министра строительства области

Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:51

2023-04-28T09:51

2023-04-28T10:54

самарская область

самара

александр хинштейн

происшествия

госдума рф

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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Плаксина задержали на рабочем месте 25 апреля в рамках уголовного дела о превышении полномочий, в здании министерства строительства области и дома у подозреваемого прошли обыски. По данным парламентария, Плаксина подозревают в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации. "В отношении Плаксина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства. По данным суда, ходатайство об аресте министра в суд направило Главное следственное управление регионального главка МВД. В пресс-службе главка МВД уголовное дело в отношении Плаксина не комментируют.

https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самарская область, самара, александр хинштейн, происшествия, госдума рф