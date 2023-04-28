https://ria.ru/20230428/arest-1868347665.html
В Самаре арестовали министра строительства области
В Самаре арестовали министра строительства области - РИА Новости, 28.04.2023
В Самаре арестовали министра строительства области
Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:51
2023-04-28T09:51
2023-04-28T10:54
самарская область
самара
александр хинштейн
происшествия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868367881_0:87:767:518_1920x0_80_0_0_099356eaf4032ad20ad8e740584c6ca6.jpg
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Плаксина задержали на рабочем месте 25 апреля в рамках уголовного дела о превышении полномочий, в здании министерства строительства области и дома у подозреваемого прошли обыски. По данным парламентария, Плаксина подозревают в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации. "В отношении Плаксина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства. По данным суда, ходатайство об аресте министра в суд направило Главное следственное управление регионального главка МВД. В пресс-службе главка МВД уголовное дело в отношении Плаксина не комментируют.
https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html
самарская область
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868367881_0:78:767:653_1920x0_80_0_0_e71ad4266af384d678090ea60146eae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, самара, александр хинштейн, происшествия, госдума рф
Самарская область, Самара, Александр Хинштейн, Происшествия, Госдума РФ
В Самаре арестовали министра строительства области
В Самаре арестовали министра строительства области, ставшего фигурантом уголовного дела
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Плаксина задержали на рабочем месте 25 апреля в рамках уголовного дела о превышении полномочий, в здании министерства строительства области и дома у подозреваемого прошли обыски. По данным парламентария, Плаксина подозревают в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации.
"В отношении Плаксина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
По данным суда, ходатайство об аресте министра в суд направило Главное следственное управление регионального главка МВД.
В пресс-службе главка МВД уголовное дело в отношении Плаксина не комментируют.
Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра