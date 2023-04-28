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В Новокузнецке после капремонта открылась Малая ледовая арена

В Новокузнецке после капремонта открылась Малая ледовая арена - РИА Новости, 28.04.2023

В Новокузнецке после капремонта открылась Малая ледовая арена

В Новокузнецке открылась Малая ледовая арена, которая была капитально отремонтирована по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:22

2023-04-28T15:22

2023-04-28T15:23

новокузнецк

россия

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. В Новокузнецке открылась Малая ледовая арена, которая была капитально отремонтирована по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы активно развиваем спорт в Кузбассе, наш регион признан самым спортивным в России. Спортивные объекты мы возводим и ремонтируем и в северной, и в южной агломерациях. Открытие обновленной Малой ледовой арены на Ильинке - настоящее событие для спортивной жизни Новокузнецка и подарок для жителей Новоильинского района. У нас в Кузбассе создается Академия по хоккею с шайбой имени Вячеслава Фетисова, она будет базироваться на базе ледового дворца "Металлург" и этого спорткомплекса. Всего в нашем регионе будет создано девять филиалов академии", - приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Отмечается, что в честь открытия на льду обновленной арены состоялся детский турнир. Малая ледовая арена станет площадкой для занятий воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в возрасте от 5 до 18 лет и отделения фигурного катания. Малая ледовая арена была открыта в 1998 году. Именно здесь катались звезды хоккея из Новокузнецка - нападающий сборной России Иван Телегин и вратарь "Флорида Пантерз" в НХЛ Сергей Бобровский. Общая площадь здания превышает 2,8 тысячи квадратных метров. Зал рассчитан на 300 зрителей. Специалисты отремонтировали полы, стены, потолки, заменили холодильное оборудование и его электроснабжение, системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, освещение над поверхностью ледовой площадки, наружные и внутренние двери. Всего с 2018 года в Кузбассе построено, реконструировано, отремонтировано свыше 600 больших и малых объектов спорта. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс "Пищевик" в Мариинске, спорткомплекс "Звездный" в Междуреченске, спортивный комплекс "Кузнецкий лед", физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке, ледовый дворец "Кузбасс", ледовый спорткомплекс "Сосновый", теннисный центр "Кузбасс", многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-Арена" в Кемерове, физкультурно-оздоровительный комплекс "Металлург" и спортивно-оздоровительный комплекс "Бачатский" в Белове, спортивный центр в пгт Краснобродском.

https://ria.ru/20230422/most-1867129416.html

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новокузнецк, россия, сергей цивилев, кемеровская область