https://ria.ru/20230428/aprobatsiya-1868479914.html
Апробация новых учебников истории планируется до 1 сентября
Апробация новых учебников истории планируется до 1 сентября - РИА Новости, 28.04.2023
Апробация новых учебников истории планируется до 1 сентября
Завершение подготовки и апробация новых учебников истории запланированы до 1 сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:02
2023-04-28T15:02
2023-04-28T15:11
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социальный навигатор
сн_образование
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кравцов
владимир мединский
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Завершение подготовки и апробация новых учебников истории запланированы до 1 сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения России. "Завершение подготовки и апробация учебников по истории, объединяющих изучение всеобщей истории и истории России в единый учебный предмет, запланированы до 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что регионы сами определяют потребность в учебниках и вместе с органами государственной власти субъектов РФ в сфере образования будут предприняты меры, которые позволят обеспечить учебниками все школы в необходимом количестве.Кроме того, как отметили в Минпросвещения России, каждая школа должна достичь результатов освоения программы школьниками не ниже результатов, установленных в федеральной образовательной программе."В 11 классе рассматриваются такие темы, как государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России; воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР); специальная военная операция (2022); введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия", - напомнили в министерстве.Также в пресс-службе министерства просвещения России рассказали, что повышения квалификации для учителей для преподавания по новым учебникам отечественной истории запланированы на 2023-2024 учебный год."Ее централизовано ведёт Академия Минпросвещения России, охватывая бесплатными курсами и программами десятки тысяч педагогов ежегодно. Такие программы по новым учебникам истории запланированы на 2023-2024 учебный год", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что учебник - это лишь один из инструментов в образовательном процессе, а ключевую роль всегда играет педагог, его образовательная программа и его построение урока, поэтому учителя получают методическую поддержку.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.
https://sn.ria.ru/20230323/uchebniki-1859971139.html
https://sn.ria.ru/20230323/vasileva-1859970729.html
https://ria.ru/20230316/uchebnik-1858246241.html
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Апробация новых учебников истории планируется до 1 сентября
Минпросвещения: апробация новых учебников истории запланирована до 1 сентября 2023 года
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Завершение подготовки и апробация новых учебников истории запланированы до 1 сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения России.
"Завершение подготовки и апробация учебников по истории, объединяющих изучение всеобщей истории и истории России в единый учебный предмет, запланированы до 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
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В министерстве добавили, что регионы сами определяют потребность в учебниках и вместе с органами государственной власти субъектов РФ в сфере образования будут предприняты меры, которые позволят обеспечить учебниками все школы в необходимом количестве.
Кроме того, как отметили в Минпросвещения России, каждая школа должна достичь результатов освоения программы школьниками не ниже результатов, установленных в федеральной образовательной программе.
"В 11 классе рассматриваются такие темы, как государственный переворот на Украине
2014 года и позиция России; воссоединение Крыма и Севастополя
с Россией и его международные последствия; минские соглашения по Донбассу
и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР
) и Луганской Народной Республики (ЛНР
); специальная военная операция (2022); введение США
и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия", - напомнили в министерстве.
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Также в пресс-службе министерства просвещения России рассказали, что повышения квалификации для учителей для преподавания по новым учебникам отечественной истории запланированы на 2023-2024 учебный год.
"Ее централизовано ведёт Академия Минпросвещения России, охватывая бесплатными курсами и программами десятки тысяч педагогов ежегодно. Такие программы по новым учебникам истории запланированы на 2023-2024 учебный год", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что учебник - это лишь один из инструментов в образовательном процессе, а ключевую роль всегда играет педагог, его образовательная программа и его построение урока, поэтому учителя получают методическую поддержку.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов
сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
, так и санкционное давление.
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