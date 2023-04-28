https://ria.ru/20230428/aprobatsiya-1868479914.html

Апробация новых учебников истории планируется до 1 сентября

Апробация новых учебников истории планируется до 1 сентября - РИА Новости, 28.04.2023

Апробация новых учебников истории планируется до 1 сентября

Завершение подготовки и апробация новых учебников истории запланированы до 1 сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:02

2023-04-28T15:02

2023-04-28T15:11

общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей кравцов

владимир мединский

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Завершение подготовки и апробация новых учебников истории запланированы до 1 сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения России. "Завершение подготовки и апробация учебников по истории, объединяющих изучение всеобщей истории и истории России в единый учебный предмет, запланированы до 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что регионы сами определяют потребность в учебниках и вместе с органами государственной власти субъектов РФ в сфере образования будут предприняты меры, которые позволят обеспечить учебниками все школы в необходимом количестве.Кроме того, как отметили в Минпросвещения России, каждая школа должна достичь результатов освоения программы школьниками не ниже результатов, установленных в федеральной образовательной программе."В 11 классе рассматриваются такие темы, как государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России; воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР); специальная военная операция (2022); введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия", - напомнили в министерстве.Также в пресс-службе министерства просвещения России рассказали, что повышения квалификации для учителей для преподавания по новым учебникам отечественной истории запланированы на 2023-2024 учебный год."Ее централизовано ведёт Академия Минпросвещения России, охватывая бесплатными курсами и программами десятки тысяч педагогов ежегодно. Такие программы по новым учебникам истории запланированы на 2023-2024 учебный год", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что учебник - это лишь один из инструментов в образовательном процессе, а ключевую роль всегда играет педагог, его образовательная программа и его построение урока, поэтому учителя получают методическую поддержку.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.

https://sn.ria.ru/20230323/uchebniki-1859971139.html

https://sn.ria.ru/20230323/vasileva-1859970729.html

https://ria.ru/20230316/uchebnik-1858246241.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)