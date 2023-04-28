https://ria.ru/20230428/alkogol-1868515949.html

В России разрешили уничтожать нелегальный алкоголь без решения суда

В России разрешили уничтожать нелегальный алкоголь без решения суда - РИА Новости, 28.04.2023

В России разрешили уничтожать нелегальный алкоголь без решения суда

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых нелегального алкоголя и используемых для его производства... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:25

2023-04-28T16:25

2023-04-28T16:28

общество

россия

владимир путин

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

росспиртпром

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых нелегального алкоголя и используемых для его производства сырья и оборудования. Это сократит расходы федерального бюджета на их хранение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Похожий механизм предусмотрен действующим законодательством для уничтожения продукции, запрещенной к ввозу в Россию, - так называемых санкционных товаров. Закон разрешает Росалкогольрегулированию до 1 июня 2025 года в порядке, установленном правительством РФ, принимать решения об уничтожении изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и используемых для ее производства сырья, полуфабрикатов, тары и других предметов, а также об утилизации основного технологического оборудования. Это будет возможно в случае их хранения в специализированной организации (АО "Росспиртпром") свыше трех лет или истечения срока годности продукции либо гарантийного (рекомендуемого) срока хранения (эксплуатации) тары (упаковки). А если изъятые или конфискованные алкоголь, оборудование и другие предметы признаны вещественными доказательствами, то их уничтожение или утилизация будет осуществляться по решению суда в установленном кабмином порядке. Помимо этого, для предприятий – производителей "этилового спирта технического синтетического" исключается требование по соблюдению норм минимального использования производственной мощности. Соответствующие изменения вносятся в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкоголя. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ранее законодательство РФ позволяло уничтожать изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также сырье и полуфабрикаты для ее производства, этикетки и тару только по решению суда. Согласно пояснительной записке, в настоящее время на площадках специализированной организации на хранении свыше трех лет находится более 25 миллионов литров нелегальных этилового спирта и алкоголя. Только на оплату досудебного хранения имущества в России ежемесячно расходуется свыше 70 миллионов рублей бюджетных средств. При этом большая часть продукции в ожидании решения суда хранится несколько лет.

https://ria.ru/20221115/pivo-1831698654.html

https://ria.ru/20220816/butlegery-1809799295.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), росспиртпром