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В России запретят торговать акциями "недружественных" компаний ОПК - РИА Новости, 28.04.2023
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15:40 28.04.2023 (обновлено: 18:43 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/aktsii-1868492317.html
В России запретят торговать акциями "недружественных" компаний ОПК
В России запретят торговать акциями "недружественных" компаний ОПК - РИА Новости, 28.04.2023
В России запретят торговать акциями "недружественных" компаний ОПК
Торговля акциями компаний оборонного комплекса из недружественных стран будет запрещена в России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:40
2023-04-28T18:43
россия
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Торговля акциями компаний оборонного комплекса из недружественных стран будет запрещена в России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается доступа бумаг недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом, действительно предполагается, что торговля ими будет запрещена. Видимо, это повлечет и делистинг. И, конечно, один из вопросов, которые требуется решить - как те люди, которые купили эти бумаги... смогут из них выходить. Этот вопрос требует доработки", - сказала Набиуллина.Ранее в апреле председатель ЦБ, выступая с отчетом в Госдуме, сообщила, что Банк России поддерживает идею идею ввести ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами военно-промышленных компаний из недружественных стран и направил свои предложения по этому вопросу в соответствующие органы.
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россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России запретят торговать акциями "недружественных" компаний ОПК

Набиуллина: в России запретят торговать акциями "недружественных" компаний ОПК

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Торговля акциями компаний оборонного комплекса из недружественных стран будет запрещена в России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается доступа бумаг недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом, действительно предполагается, что торговля ими будет запрещена. Видимо, это повлечет и делистинг. И, конечно, один из вопросов, которые требуется решить - как те люди, которые купили эти бумаги... смогут из них выходить. Этот вопрос требует доработки", - сказала Набиуллина.
Ранее в апреле председатель ЦБ, выступая с отчетом в Госдуме, сообщила, что Банк России поддерживает идею идею ввести ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами военно-промышленных компаний из недружественных стран и направил свои предложения по этому вопросу в соответствующие органы.
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