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В районе Курильских островов произошли два землетрясения - РИА Новости, 27.04.2023
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00:40 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/zemletryaseniya-1868006956.html
В районе Курильских островов произошли два землетрясения
В районе Курильских островов произошли два землетрясения - РИА Новости, 27.04.2023
В районе Курильских островов произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7 зарегистрировали сейсмологи в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:40
2023-04-27T00:40
тихий океан
курильские острова
северо-курильск
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7 зарегистрировали сейсмологи в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. По словам собеседницы, второе землетрясение - магнитудой 4,7 - сейсмологи зарегистрировали через три часа. Эпицентр также находился в Тихом океане в 145 километрах юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 80 километров. "Сообщений об ощутимости от населения в обоих случаях не поступало", - уточнила Семенова.
https://ria.ru/20230425/zemletryasenie-1867484665.html
тихий океан
курильские острова
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тихий океан, курильские острова, северо-курильск, елена семенова, российская академия наук
Тихий океан, Курильские острова, Северо-Курильск, Елена Семенова, Российская академия наук
В районе Курильских островов произошли два землетрясения

В районе Курильских островов зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7 зарегистрировали сейсмологи в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
«
"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 27 апреля в 2.41 (18.41 мск среды). Эпицентр располагался в Тихом океане в 175 километрах южнее курильского острова Симушир", – сказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам собеседницы, второе землетрясение - магнитудой 4,7 - сейсмологи зарегистрировали через три часа. Эпицентр также находился в Тихом океане в 145 километрах юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 80 километров.
"Сообщений об ощутимости от населения в обоих случаях не поступало", - уточнила Семенова.
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Тихий океанКурильские островаСеверо-КурильскЕлена СеменоваРоссийская академия наук
 
 
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