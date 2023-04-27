https://ria.ru/20230427/zemletryasenie-1868202963.html

Путин заявил о готовности помочь Турции восстановиться после землетрясения

Путин заявил о готовности помочь Турции восстановиться после землетрясения - РИА Новости, 27.04.2023

Путин заявил о готовности помочь Турции восстановиться после землетрясения

Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:46

2023-04-27T16:46

2023-04-27T17:11

турция

россия

в мире

владимир путин

землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие", - сказал Путин на церемонии в ходе доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок АЭС "Аккую".Он отметил, что в ближайшем будущем помощь будет выражаться в поставке стройматериалов. "В частности, принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов", - заявил Путин.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", в которой погибли более 50 тысяч человек.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, в мире, владимир путин, землетрясение в турции и сирии