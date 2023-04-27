https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868208312.html

Рогов: Зеленский может находиться с тайным визитом в Запорожской области

Рогов: Зеленский может находиться с тайным визитом в Запорожской области - РИА Новости, 27.04.2023

Рогов: Зеленский может находиться с тайным визитом в Запорожской области

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский может находиться с тайным визитом в подконтрольной украинским... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:01

2023-04-27T17:01

2023-04-27T17:01

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский может находиться с тайным визитом в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. "По имеющейся информации, сегодня в оккупированной части Запорожской области тайно находится Зеленский. С его участием снимают какой-то ролик, но делают это максимально секретно, чтобы нигде это не звучало", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, Зеленский находится на удалении в от линии фронта. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868178237.html

запорожская область

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