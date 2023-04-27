https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868022397.html

Назван срок, который Запад отвел Зеленскому на войну

Назван срок, который Запад отвел Зеленскому на войну - РИА Новости, 27.04.2023

Назван срок, который Запад отвел Зеленскому на войну

У Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в военных действиях приемлемого для Запада результата, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:51

2023-04-27T07:51

2023-04-27T12:31

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в военных действиях приемлемого для Запада результата, такое мнение высказал бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman."Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Путиным. Но добиться приемлемого результата переговоров будет практически невозможно", – написал он.По мнению отставного дипломата, Зеленский и сам знает, что США и ЕС устали от военных действий и крайне обеспокоены их политическими и экономическими последствиями для своих стран. Наиболее заинтересован в завершении боевых действий, как считает автор статьи, президент США Джо Байден, который очень не хотел бы отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах.Таким образом, выразил мнение автор материала, у Зеленского остается лишь шесть месяцев для достижения каких-либо результатов по итогам ожидаемого контрнаступления. Тем не менее, Уилласи-Уилси крайне скептически отнесся к возможности Украины переломить ход боевых действий, что, по его мнению, вынудит Запад заставить Зеленского сесть за стол переговоров.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230427/urodstvo-1868011790.html

https://ria.ru/20230427/f-16-1868015839.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, евросоюз