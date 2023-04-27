https://ria.ru/20230427/zavod-1868131087.html
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали при ЧП на заводе
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали при ЧП на заводе - РИА Новости, 27.04.2023
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали при ЧП на заводе
Разгерметизация бочки со стиролом (химвещество, применяемое для производства полимеров) произошла на предприятии в Нижнем Новгороде, пострадали четыре человека, РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:01
2023-04-27T14:01
2023-04-27T14:01
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
россия
рабочие
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Разгерметизация бочки со стиролом (химвещество, применяемое для производства полимеров) произошла на предприятии в Нижнем Новгороде, пострадали четыре человека, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. "Двадцать седьмого апреля около 10.10 в Приокском районе Нижнего Новгорода произошла разгерметизация двухсотлитровой бочки со стиролом. В результате происшествия частично разрушилась стена одного из цехов производства. По предварительной информации, пострадали четыре работника предприятия ООО "Мадера", они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая. В свою очередь, прокуратура Нижегородской области сообщает о том, что организовала проверку "в связи с хлопком, произошедшим на промышленном предприятии, расположенном в поселке Кудьма, являющемся изготовителем красок". Подчеркивается, что надзорным ведомством будет дана оценка исполнению на предприятии законодательства об охране труда, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия, россия, рабочие
Нижний Новгород, Нижегородская область, Происшествия, Россия, рабочие
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали при ЧП на заводе
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали при разгерметизации бочки стирола на заводе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости.
Разгерметизация бочки со стиролом (химвещество, применяемое для производства полимеров) произошла на предприятии в Нижнем Новгороде, пострадали четыре человека, сообщает
трудовая инспекция в Нижегородской области.
"Двадцать седьмого апреля около 10.10 в Приокском районе Нижнего Новгорода произошла разгерметизация двухсотлитровой бочки со стиролом. В результате происшествия частично разрушилась стена одного из цехов производства. По предварительной информации, пострадали четыре работника предприятия ООО "Мадера", они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая.
В свою очередь, прокуратура Нижегородской области сообщает о том, что организовала проверку "в связи с хлопком, произошедшим на промышленном предприятии, расположенном в поселке Кудьма, являющемся изготовителем красок". Подчеркивается, что надзорным ведомством будет дана оценка исполнению на предприятии законодательства об охране труда, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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