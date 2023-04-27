https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868077331.html

В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда

В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда - РИА Новости, 27.04.2023

В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда

Липецкие правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь здание Елецкого районного суда, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:01

2023-04-27T12:01

2023-04-27T12:01

происшествия

липецкая область

елецкий район

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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Липецкие правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь здание Елецкого районного суда, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области. Ряд телеграм-каналов, в том числе Baza, сообщили, что мужчина пытался поджечь здания Елецкого районного суда и здание администрации Елецкого района, бросив бутылки с коктейлями Молотова. Это произошло в 9 утра, когда люди уже были на рабочих местах. Здания не загорелись, о пострадавших не сообщается. По информации телеграм-каналов, мужчина работает слесарем в водоканале. В компании эти данные РИА Новости не подтвердили и не опровергли, отказавшись от комментариев. "25 апреля в здание Елецкого районного суда была брошена бутылка с зажигательной смесью. Нарушитель задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230427/muzey-1868072961.html

липецкая область

елецкий район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, липецкая область, елецкий район