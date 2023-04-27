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В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда - РИА Новости, 27.04.2023
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12:01 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868077331.html
В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда
В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда - РИА Новости, 27.04.2023
В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда
Липецкие правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь здание Елецкого районного суда, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:01
2023-04-27T12:01
происшествия
липецкая область
елецкий район
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ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Липецкие правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь здание Елецкого районного суда, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области. Ряд телеграм-каналов, в том числе Baza, сообщили, что мужчина пытался поджечь здания Елецкого районного суда и здание администрации Елецкого района, бросив бутылки с коктейлями Молотова. Это произошло в 9 утра, когда люди уже были на рабочих местах. Здания не загорелись, о пострадавших не сообщается. По информации телеграм-каналов, мужчина работает слесарем в водоканале. В компании эти данные РИА Новости не подтвердили и не опровергли, отказавшись от комментариев. "25 апреля в здание Елецкого районного суда была брошена бутылка с зажигательной смесью. Нарушитель задержан", - говорится в сообщении.
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происшествия, липецкая область, елецкий район
Происшествия, Липецкая область, Елецкий район
В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда

Мужчину, который пытался поджечь здание Елецкого суда в Липецкой области, задержали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Липецкие правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь здание Елецкого районного суда, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Ряд телеграм-каналов, в том числе Baza, сообщили, что мужчина пытался поджечь здания Елецкого районного суда и здание администрации Елецкого района, бросив бутылки с коктейлями Молотова. Это произошло в 9 утра, когда люди уже были на рабочих местах. Здания не загорелись, о пострадавших не сообщается. По информации телеграм-каналов, мужчина работает слесарем в водоканале. В компании эти данные РИА Новости не подтвердили и не опровергли, отказавшись от комментариев.
"25 апреля в здание Елецкого районного суда была брошена бутылка с зажигательной смесью. Нарушитель задержан", - говорится в сообщении.
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