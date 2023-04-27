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Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях - РИА Новости, 27.04.2023

Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях, сообщил министр экономики Серхио Масса. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:27

2023-04-27T00:27

2023-04-27T00:28

аргентина

китай

альберто фернандес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр - РИА Новости. Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях, сообщил министр экономики Серхио Масса. "Худшая засуха в нашей истории нам сократила экспорт на 15 миллиардов долларов и поставила перед нами задачу поддержания резервов для обеспечения импорта товаров и ресурсов, которые являются ключевыми для страны", - добавил министр. По его словам, такие меры дают больше защищённости резервам. Соглашение о валютных свопах между Аргентиной и Китаем действует не один год и неоднократно пересматривалось сторонами. В ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов ЦБ. Тогда президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право "свободно располагать" 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов.

https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html

аргентина

китай

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аргентина, китай, альберто фернандес