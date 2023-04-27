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Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях - РИА Новости, 27.04.2023
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00:27 27.04.2023 (обновлено: 00:28 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/yuan-1868006514.html
Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях
Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях - РИА Новости, 27.04.2023
Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях
Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях, сообщил министр экономики Серхио Масса. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:27
2023-04-27T00:28
аргентина
китай
альберто фернандес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр - РИА Новости. Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях, сообщил министр экономики Серхио Масса. "Худшая засуха в нашей истории нам сократила экспорт на 15 миллиардов долларов и поставила перед нами задачу поддержания резервов для обеспечения импорта товаров и ресурсов, которые являются ключевыми для страны", - добавил министр. По его словам, такие меры дают больше защищённости резервам. Соглашение о валютных свопах между Аргентиной и Китаем действует не один год и неоднократно пересматривалось сторонами. В ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов ЦБ. Тогда президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право "свободно располагать" 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов.
https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html
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аргентина, китай, альберто фернандес
Аргентина, Китай, Альберто Фернандес
Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

Министр экономики Аргентины Масса заявил о переходе на оплату импорта из КНР в юанях

© Fotolia / selensergenЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Fotolia / selensergen
Юани. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр - РИА Новости. Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях, сообщил министр экономики Серхио Масса.
«
"Мы активируем своп с Китаем... что нам позволит платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая", - написал он в Twitter.
"Худшая засуха в нашей истории нам сократила экспорт на 15 миллиардов долларов и поставила перед нами задачу поддержания резервов для обеспечения импорта товаров и ресурсов, которые являются ключевыми для страны", - добавил министр.
По его словам, такие меры дают больше защищённости резервам.
Соглашение о валютных свопах между Аргентиной и Китаем действует не один год и неоднократно пересматривалось сторонами. В ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов ЦБ. Тогда президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право "свободно располагать" 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов.
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