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Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале - РИА Новости, 27.04.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
08:51 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/yamal-1868026579.html
Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале
Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале - РИА Новости, 27.04.2023
Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале
Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – это 300 тысяч рублей "на сборы", сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:51
2023-04-27T08:51
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 27 апр – РИА Новости. Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – это 300 тысяч рублей "на сборы", сообщает пресс-служба губернатора региона.Помимо этого, каждый военнослужащий с Ямала имеет право на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей и реабилитационный сертификат на сумму 120 тысяч. За каждой семьей бойца закреплен социальный куратор, который помогает решить юридические, психологические и бытовые вопросы.Для супруг и детей военнослужащих предусмотрен широкий список льгот и мер поддержки. Детям до совершеннолетия в больницах выдают бесплатные лекарства, супруги могут бесплатно пройти курсы вождения автомобиля. В оздоровительные кампании на протяжении года дети ямальских бойцов имеют приоритет на поездки в лагеря. Кружки и секции для них бесплатны как в окружных, так и в муниципальных учреждениях. Имеются и налоговые льготы, помощь в поиске работы для родных военнослужащего, бесплатная молочная кухня для молодых мам, уточняют власти.
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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САЛЕХАРД, 27 апр – РИА Новости. Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – это 300 тысяч рублей "на сборы", сообщает пресс-служба губернатора региона.
«
"На Ямале вводят еще одну меру поддержки для военнослужащих. С таким предложением обращались контрактники и добровольцы, уходящие в зону СВО из военкоматов Ямала. Они просили предусмотреть средства "на сборы" - то есть покупку необходимых бытовых вещей, одежды, предметов первой необходимости, рюкзаков, элементов обмундирования на первое время. В результате принято решение выплачивать бойцам, заключившим контракт после 14 февраля 2023 года, дополнительно еще 300 тысяч рублей. При этом отчитываться о покупках и прилагать чеки будет не нужно", - говорится в сообщении.
Помимо этого, каждый военнослужащий с Ямала имеет право на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей и реабилитационный сертификат на сумму 120 тысяч. За каждой семьей бойца закреплен социальный куратор, который помогает решить юридические, психологические и бытовые вопросы.
Для супруг и детей военнослужащих предусмотрен широкий список льгот и мер поддержки. Детям до совершеннолетия в больницах выдают бесплатные лекарства, супруги могут бесплатно пройти курсы вождения автомобиля. В оздоровительные кампании на протяжении года дети ямальских бойцов имеют приоритет на поездки в лагеря. Кружки и секции для них бесплатны как в окружных, так и в муниципальных учреждениях. Имеются и налоговые льготы, помощь в поиске работы для родных военнослужащего, бесплатная молочная кухня для молодых мам, уточняют власти.
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