https://ria.ru/20230427/yamal-1868026579.html

Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале

Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале - РИА Новости, 27.04.2023

Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят на Ямале

Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – это 300 тысяч рублей "на сборы", сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:51

2023-04-27T08:51

2023-04-27T08:51

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 27 апр – РИА Новости. Еще одну меру поддержки для военнослужащих вводят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – это 300 тысяч рублей "на сборы", сообщает пресс-служба губернатора региона.Помимо этого, каждый военнослужащий с Ямала имеет право на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей и реабилитационный сертификат на сумму 120 тысяч. За каждой семьей бойца закреплен социальный куратор, который помогает решить юридические, психологические и бытовые вопросы.Для супруг и детей военнослужащих предусмотрен широкий список льгот и мер поддержки. Детям до совершеннолетия в больницах выдают бесплатные лекарства, супруги могут бесплатно пройти курсы вождения автомобиля. В оздоровительные кампании на протяжении года дети ямальских бойцов имеют приоритет на поездки в лагеря. Кружки и секции для них бесплатны как в окружных, так и в муниципальных учреждениях. Имеются и налоговые льготы, помощь в поиске работы для родных военнослужащего, бесплатная молочная кухня для молодых мам, уточняют власти.

https://ria.ru/20230405/fond-1863211873.html

ямал

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)