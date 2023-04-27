https://ria.ru/20230427/whatsapp-1868009489.html
В WhatsApp ввели функцию использования мессенджера на нескольких телефонах
В WhatsApp ввели функцию использования мессенджера на нескольких телефонах - РИА Новости, 27.04.2023
В WhatsApp ввели функцию использования мессенджера на нескольких телефонах
В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, об этом говорится в сообщении в блоге мессенджера. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T01:31
2023-04-27T01:31
2023-04-27T01:51
whatsapp inc.
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, об этом говорится в сообщении в блоге мессенджера.Как напомнили создатели WhatsApp, еще с 2022 года у пользователей мессенджера появилась возможность вести переписку одновременно на нескольких девайсах. Теперь для улучшения функции появилась возможность использовать таким образом один аккаунт.Теперь пользователь сможет привязать к своему аккаунту WhatsApp до четырех телефонов аналогично тому, как выполняется привязка в веб-версии и в клиенте для компьютера. Как пояснили в WhatsApp, каждый привязанный к аккаунту смартфон подключается к мессенджеру независимо, поэтому все информация и звонки останутся под защитой сквозного шифрования. Если одно из устройств окажется выключенным на длительный срок, на остальных будет выполнен выход из аккаунта.При этом пользователь также получит возможность переключиться между смартфонами, не выходя из аккаунта.В скором времени соответствующее обновление станет доступно по всему миру вместе с усовершенствованным способом привязки девайсов, при котором сканирование QR-кода будет необязательным. Вместо этого будет достаточно ввести номер телефона в веб-версию мессенджера, получить одноразовый код и привязать с его помощью телефон.
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whatsapp inc., общество
В WhatsApp ввели функцию использования мессенджера на нескольких телефонах
Мессенджер WhatsApp добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких телефонах
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, об этом говорится
в сообщении в блоге мессенджера.
Как напомнили создатели WhatsApp, еще с 2022 года у пользователей мессенджера появилась возможность вести переписку одновременно на нескольких девайсах. Теперь для улучшения функции появилась возможность использовать таким образом один аккаунт.
Теперь пользователь сможет привязать к своему аккаунту WhatsApp до четырех телефонов аналогично тому, как выполняется привязка в веб-версии и в клиенте для компьютера.
Как пояснили в WhatsApp, каждый привязанный к аккаунту смартфон подключается к мессенджеру независимо, поэтому все информация и звонки останутся под защитой сквозного шифрования. Если одно из устройств окажется выключенным на длительный срок, на остальных будет выполнен выход из аккаунта.
При этом пользователь также получит возможность переключиться между смартфонами, не выходя из аккаунта.
В скором времени соответствующее обновление станет доступно по всему миру вместе с усовершенствованным способом привязки девайсов, при котором сканирование QR-кода будет необязательным. Вместо этого будет достаточно ввести номер телефона в веб-версию мессенджера, получить одноразовый код и привязать с его помощью телефон.
WhatsApp будет удалять аккаунт, если он не использовался более 45 дней