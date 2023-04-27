https://ria.ru/20230427/vzryv-1868034427.html

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 27.04.2023

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб

Взрыв в Мелитополе стоит расценивать как теракт, за его организацией стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:37

2023-04-27T09:37

2023-04-27T09:37

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Взрыв в Мелитополе стоит расценивать как теракт, за его организацией стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Как сообщал главк МВД РФ по Запорожской области, рано утром в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома сработало взрывное устройство, ранения получили двое полицейских, один из них впоследствии скончался. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867677355.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область, владимир рогов, происшествия