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Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:37 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868034427.html
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 27.04.2023
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб
Взрыв в Мелитополе стоит расценивать как теракт, за его организацией стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:37
2023-04-27T09:37
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Взрыв в Мелитополе стоит расценивать как теракт, за его организацией стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Как сообщал главк МВД РФ по Запорожской области, рано утром в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома сработало взрывное устройство, ранения получили двое полицейских, один из них впоследствии скончался. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867677355.html
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мелитополь, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб

Глава запорожского движения Рогов обвинил украинские спецслужбы во взрыве в Мелитополе

© ГУ МВД по Запорожской областиСотрудники полиции на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
© ГУ МВД по Запорожской области
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Взрыв в Мелитополе стоит расценивать как теракт, за его организацией стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Как сообщал главк МВД РФ по Запорожской области, рано утром в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома сработало взрывное устройство, ранения получили двое полицейских, один из них впоследствии скончался.
«
"Это однозначно теракт, за которым стоят украинские спецслужбы. Это дело рук украинских террористов, которые стремятся путем запугиваний и убийств помешать налаживанию мирной жизни в регионе", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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