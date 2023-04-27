https://ria.ru/20230427/vzryv-1868028357.html

При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский

При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский - РИА Новости, 27.04.2023

При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский

Сотрудник полиции погиб в результате взрыва в Мелитополе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:09

2023-04-27T09:09

2023-04-27T11:10

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

запорожская область

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудник полиции погиб в результате взрыва в Мелитополе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области в Telegram-канале.Специальные службы устанавливают все обстоятельства случившегося.Как уточняли в городской администрации, ЧП произошло на улице Кирова.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия сегодня контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший административный центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230422/vzryv-1867130556.html

мелитополь

запорожская область

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происшествия, мелитополь, запорожская область