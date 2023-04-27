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При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 27.04.2023 (обновлено: 11:10 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868028357.html
При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский
При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский - РИА Новости, 27.04.2023
При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский
Сотрудник полиции погиб в результате взрыва в Мелитополе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:09
2023-04-27T11:10
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
запорожская область
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудник полиции погиб в результате взрыва в Мелитополе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области в Telegram-канале.Специальные службы устанавливают все обстоятельства случившегося.Как уточняли в городской администрации, ЧП произошло на улице Кирова.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия сегодня контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший административный центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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происшествия, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Запорожская область
При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский

В результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб один полицейский и один ранен

© ГУ МВД по Запорожской областиСотрудники полиции на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
© ГУ МВД по Запорожской области
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудник полиции погиб в результате взрыва в Мелитополе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области в Telegram-канале.
«

"Сегодня примерно в 05:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошел взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство. В результате двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался", — говорится в релизе.

Специальные службы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как уточняли в городской администрации, ЧП произошло на улице Кирова.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.
Россия сегодня контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший административный центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольЗапорожская область
 
 
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