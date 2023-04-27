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При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский
При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский - РИА Новости, 27.04.2023
При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский
Сотрудник полиции погиб в результате взрыва в Мелитополе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:09
2023-04-27T09:09
2023-04-27T11:10
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
запорожская область
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудник полиции погиб в результате взрыва в Мелитополе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области в Telegram-канале.Специальные службы устанавливают все обстоятельства случившегося.Как уточняли в городской администрации, ЧП произошло на улице Кирова.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия сегодня контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший административный центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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происшествия, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Запорожская область
При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский
В результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб один полицейский и один ранен