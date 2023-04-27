"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР
В "Зарядье" открылась выставка "Искусство пропаганды" об агитационных плакатах в СССР
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". А. Дейнека "Атлетом можешь ты не быть", 1933 год
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Искусство пропаганды", сообщает пресс-служба проекта.
Это версия одноименного интернет-проекта, и посвящена она жанру художественной пропаганды и наглядной агитации.
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Кукрыниксы "Благонадежная статуя свободы", 1953
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Кукрыниксы "Благонадежная статуя свободы", 1953
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Кукрыниксы "Благонадежная статуя свободы", 1953
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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"Выход онлайновых проектов в оффлайн само по себе событие. Таким образом мы говорим "Оторвитесь от своих смартфонов, жизнь и искусство гораздо больше чем ваш мониторчик". Кроме того, осталось множество людей, которые хотели бы увидеть произведения искусства в реальности, а не в цифре. Тот самый знаменитый "теплый ламповый звук", только про плакаты и рисунки выдающихся мастеров", — в предоставленном РИА Новости комментарии говорит куратор выставки Игорь Мальцев.
По словам директора "Института развития интернета" Алексея Гореславского, онлайн-проект привлек внимание многих.
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"А теперь открывается выставка, где самые интересные произведения художественной пропаганды можно "потрогать", рассмотреть поближе", — уточняет Гореславский.
Агитплакаты появились на грани Февральской и Октябрьской революций. Изображения емко отображали ключевую мысль, фактически заменяли интернет, телевидение и радио.
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"Для понимания посыла многих из них можно было даже не очень хорошо владеть грамотой. Яркая форма, ударный девиз – мимо них было сложно пройти", — поясняется на сайте проекта.
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Дмитрий Моор "Помоги", 1921
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Дмитрий Моор "Помоги", 1921
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Э.Фред "План ликвидации безработицы", 1930
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Э.Фред "План ликвидации безработицы", 1930
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Дмитрий Моор "Помоги", 1921
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Э.Фред "План ликвидации безработицы", 1930
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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Как отметил Мальцев, слово "пропаганда" для жанра долгое время было препятствием на пути к аудитории. А ведь он создавался художниками, стоявшими у истоков "Русского авангарда".
На выставке будут и знаменитые шедевры и малоизвестные работы из фондов институций и частных собраний. Гости увидят произведения Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и других.
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"Долгое время музейные работники по всей стране добивались официального признания музейной ценности советского агитплаката и агитационной графики. Благодаря их работе сегодня мы можем показывать то, что хранилось в спецхранах и запасниках не только на выставках, но и онлайн", – делится подробностями гендиректор "РОСИЗО" Ольга Галактионова.
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". П.Караченцов "Каждый колхоз, каждый завод", 1936
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". П.Караченцов "Каждый колхоз, каждый завод", 1936
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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Экспонат выставки "Искусство пропаганды". П.Караченцов "Каждый колхоз, каждый завод", 1936
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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Посетить выставку можно до 18 июня.
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