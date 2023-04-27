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"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР - РИА Новости, 27.04.2023
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Культура
 
17:57 27.04.2023 (обновлено: 18:30 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/vystavka-1868209138.html
"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР
"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР - РИА Новости, 27.04.2023
"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР
В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Искусство пропаганды", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:57
2023-04-27T18:30
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Искусство пропаганды", сообщает пресс-служба проекта. Это версия одноименного интернет-проекта, и посвящена она жанру художественной пропаганды и наглядной агитации.По словам директора "Института развития интернета" Алексея Гореславского, онлайн-проект привлек внимание многих. Агитплакаты появились на грани Февральской и Октябрьской революций. Изображения емко отображали ключевую мысль, фактически заменяли интернет, телевидение и радио. Как отметил Мальцев, слово "пропаганда" для жанра долгое время было препятствием на пути к аудитории. А ведь он создавался художниками, стоявшими у истоков "Русского авангарда". На выставке будут и знаменитые шедевры и малоизвестные работы из фондов институций и частных собраний. Гости увидят произведения Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и других.Посетить выставку можно до 18 июня. Ранее сообщалось об открытии выставки культового фотографа Евгения Халдея.
https://ria.ru/20230425/vystavka-1867352446.html
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новости культуры, выставки, куда сходить , что посмотреть , росизо
Культура, Новости культуры, Выставки, куда сходить , что посмотреть , РОСИЗО
"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР

В "Зарядье" открылась выставка "Искусство пропаганды" об агитационных плакатах в СССР

© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". А. Дейнека "Атлетом можешь ты не быть", 1933 год
Экспонат выставки Искусство пропаганды. А. Дейнека Атлетом можешь ты не быть, 1933 год
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Искусство пропаганды", сообщает пресс-служба проекта.
Это версия одноименного интернет-проекта, и посвящена она жанру художественной пропаганды и наглядной агитации.
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Кукрыниксы "Благонадежная статуя свободы", 1953
Экспонат выставки Искусство пропаганды. Кукрыниксы Благонадежная статуя свободы, 1953
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Кукрыниксы "Благонадежная статуя свободы", 1953
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
Экспонат выставки Искусство пропаганды
Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
2 из 2
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Кукрыниксы "Благонадежная статуя свободы", 1953
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
1 из 2
Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
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«
"Выход онлайновых проектов в оффлайн само по себе событие. Таким образом мы говорим "Оторвитесь от своих смартфонов, жизнь и искусство гораздо больше чем ваш мониторчик". Кроме того, осталось множество людей, которые хотели бы увидеть произведения искусства в реальности, а не в цифре. Тот самый знаменитый "теплый ламповый звук", только про плакаты и рисунки выдающихся мастеров", — в предоставленном РИА Новости комментарии говорит куратор выставки Игорь Мальцев.
По словам директора "Института развития интернета" Алексея Гореславского, онлайн-проект привлек внимание многих.
«
"А теперь открывается выставка, где самые интересные произведения художественной пропаганды можно "потрогать", рассмотреть поближе", — уточняет Гореславский.
Агитплакаты появились на грани Февральской и Октябрьской революций. Изображения емко отображали ключевую мысль, фактически заменяли интернет, телевидение и радио.
«
"Для понимания посыла многих из них можно было даже не очень хорошо владеть грамотой. Яркая форма, ударный девиз – мимо них было сложно пройти", — поясняется на сайте проекта.
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Дмитрий Моор "Помоги", 1921
Экспонат выставки Искусство пропаганды. Дмитрий Моор Помоги, 1921
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Дмитрий Моор "Помоги", 1921
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Э.Фред "План ликвидации безработицы", 1930
Экспонат выставки Искусство пропаганды. Э.Фред План ликвидации безработицы, 1930
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Э.Фред "План ликвидации безработицы", 1930
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
2 из 2
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Дмитрий Моор "Помоги", 1921
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
1 из 2
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". Э.Фред "План ликвидации безработицы", 1930
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
2 из 2
Как отметил Мальцев, слово "пропаганда" для жанра долгое время было препятствием на пути к аудитории. А ведь он создавался художниками, стоявшими у истоков "Русского авангарда".
На выставке будут и знаменитые шедевры и малоизвестные работы из фондов институций и частных собраний. Гости увидят произведения Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и других.
«
"Долгое время музейные работники по всей стране добивались официального признания музейной ценности советского агитплаката и агитационной графики. Благодаря их работе сегодня мы можем показывать то, что хранилось в спецхранах и запасниках не только на выставках, но и онлайн", – делится подробностями гендиректор "РОСИЗО" Ольга Галактионова.
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды". П.Караченцов "Каждый колхоз, каждый завод", 1936
Экспонат выставки Искусство пропаганды. П.Караченцов Каждый колхоз, каждый завод, 1936
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". П.Караченцов "Каждый колхоз, каждый завод", 1936
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
Экспонат выставки Искусство пропаганды
Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
2 из 2
Экспонат выставки "Искусство пропаганды". П.Караченцов "Каждый колхоз, каждый завод", 1936
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
1 из 2
Экспонат выставки "Искусство пропаганды"
© Предоставлено пресс-службой "РОСИЗО"
2 из 2
Посетить выставку можно до 18 июня.
Ранее сообщалось об открытии выставки культового фотографа Евгения Халдея.
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