https://ria.ru/20230427/vystavka-1868209138.html

"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР

"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР - РИА Новости, 27.04.2023

"Искусство пропаганды": в Москве показали агитационные плакаты времен СССР

В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Искусство пропаганды", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:57

2023-04-27T17:57

2023-04-27T18:30

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Искусство пропаганды", сообщает пресс-служба проекта. Это версия одноименного интернет-проекта, и посвящена она жанру художественной пропаганды и наглядной агитации.По словам директора "Института развития интернета" Алексея Гореславского, онлайн-проект привлек внимание многих. Агитплакаты появились на грани Февральской и Октябрьской революций. Изображения емко отображали ключевую мысль, фактически заменяли интернет, телевидение и радио. Как отметил Мальцев, слово "пропаганда" для жанра долгое время было препятствием на пути к аудитории. А ведь он создавался художниками, стоявшими у истоков "Русского авангарда". На выставке будут и знаменитые шедевры и малоизвестные работы из фондов институций и частных собраний. Гости увидят произведения Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и других.Посетить выставку можно до 18 июня. Ранее сообщалось об открытии выставки культового фотографа Евгения Халдея.

https://ria.ru/20230425/vystavka-1867352446.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, куда сходить , что посмотреть , росизо