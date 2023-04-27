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В Петербурге покажут работы яркого российского абстракциониста - РИА Новости, 27.04.2023
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Культура
 
17:57 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vystavka-1867706682.html
В Петербурге покажут работы яркого российского абстракциониста
В Петербурге покажут работы яркого российского абстракциониста - РИА Новости, 27.04.2023
В Петербурге покажут работы яркого российского абстракциониста
В Мраморном дворце открылась выставка одного из самых ярких представителей современного российского абстрактного искусства — Алексея Ваулина. Это первая... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:57
2023-04-27T17:57
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МОСКВА, 27 апреля — РИА Новости. В Мраморном дворце открылась выставка одного из самых ярких представителей современного российского абстрактного искусства — Алексея Ваулина. Это первая персональная выставка художника в Русском музее, сообщает институция. В экспозиции порядка 50 работ мастера. И они отражают основные этапы в его творчестве. Известным Ваулин стал на рубеже XX– XXI веков благодаря пейзажам и натюрмортам фигуративного плана ("Лимонный цвет", "Маска", обе – 1999). В его абстрактных произведениях начала 2000-х заметны отсылки к литературе и философии ("Посвящение Велимиру Хлебникову", 2001). Есть у него и картины о космосе ("Голубое сияние", 2002). "Это не научный интерес, основанный на опыте астрономических наблюдений: это творческая попытка отразить в собственном формообразовании аналоги понятиям, в которых описывается Вселенная – гравитационное поле и распределение вещества, типы галактик, темная материя, космические лучи", — рассказывают в музее. В 2007 — 2009 годах Ваулин выполнил серию работ, где изучались декоративные возможности цвета. С 2011 в картинах мастера появляются узнаваемы формы. В них больше конкретики. После 2015 манера письма Ваулина стала динамичнее, а сюжеты — разнообразнее. Они посвящены проблемам современного общества. Мастер критикует трансгуманизм. "Нынешний момент он ощущает как переломный в эволюции человека как вида и посвящает свое творчество исследованию возможных путей развития тела и духа", — уточняется в публикации.Выставка Алексея Ваулина "Живая материя" продлится до 19 июня. Ранее сообщалось об открытии проекта "Золото сарматских вождей" в Пушкинском музее.
https://ria.ru/20230425/vystavka-1867352446.html
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новости культуры, выставки, русский музей, государственный русский музей, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Выставки, Русский музей, Государственный Русский музей, что посмотреть , куда сходить
В Петербурге покажут работы яркого российского абстракциониста

В Мраморном дворце открылась выставка Алексея Ваулина "Живая материя"

© Предоставлено пресс-службой Русского музеяПро луну. 2022. Холст масло
Про луну. 2022. Холст масло
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апреля — РИА Новости. В Мраморном дворце открылась выставка одного из самых ярких представителей современного российского абстрактного искусства — Алексея Ваулина. Это первая персональная выставка художника в Русском музее, сообщает институция.
В экспозиции порядка 50 работ мастера. И они отражают основные этапы в его творчестве.
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяОрган. 2020 Холст масло
Орган. 2020 Холст масло
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
Орган. 2020 Холст масло
Известным Ваулин стал на рубеже XX– XXI веков благодаря пейзажам и натюрмортам фигуративного плана ("Лимонный цвет", "Маска", обе – 1999). В его абстрактных произведениях начала 2000-х заметны отсылки к литературе и философии ("Посвящение Велимиру Хлебникову", 2001). Есть у него и картины о космосе ("Голубое сияние", 2002).
"Это не научный интерес, основанный на опыте астрономических наблюдений: это творческая попытка отразить в собственном формообразовании аналоги понятиям, в которых описывается Вселенная – гравитационное поле и распределение вещества, типы галактик, темная материя, космические лучи", — рассказывают в музее.
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяПосейдон. 2020. холст масло
Посейдон. 2020. холст масло
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
Посейдон. 2020. холст масло
В 2007 — 2009 годах Ваулин выполнил серию работ, где изучались декоративные возможности цвета. С 2011 в картинах мастера появляются узнаваемы формы. В них больше конкретики.
После 2015 манера письма Ваулина стала динамичнее, а сюжеты — разнообразнее. Они посвящены проблемам современного общества. Мастер критикует трансгуманизм. "Нынешний момент он ощущает как переломный в эволюции человека как вида и посвящает свое творчество исследованию возможных путей развития тела и духа", — уточняется в публикации.
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяИстина. 2004 Холст масло
Истина. 2004 Холст масло
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
Истина. 2004 Холст масло
Выставка Алексея Ваулина "Живая материя" продлится до 19 июня.
Ранее сообщалось об открытии проекта "Золото сарматских вождей" в Пушкинском музее.
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