https://ria.ru/20230427/vuzy-1868039472.html

В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет

В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет - РИА Новости, 27.04.2023

В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет

В этом году не будет резких изменений в правилах поступления в вузы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:03

2023-04-27T10:03

2023-04-27T12:30

россия

общество

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В этом году не будет резких изменений в правилах поступления в вузы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании. "В этом году выпускники смогут поступить на все те специальности и направления, все те программы, которые были обнародованы <...> еще осенью 2022 года, и никаких кардинальных изменений не будет ни по набору ЕГЭ, ни по количеству программ", — сказал он.По его словам, изменения, связанные с переходом на новую систему высшего образования, планируются в следующем, 2024 году. Пока же Минобрнауки намерено провести пилотную апробацию новой системы на нескольких вузах.С 1 марта вступили в силу правила приема в вузы, утвержденные в прошлом году. Среди изменений — устанавливаются единые сроки приема на бюджетное обучение; прием документов теперь завершается не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный — не позднее 29 августа; абитуриенты могут одновременно подавать заявление и на бюджетное, и на платное обучение, но только на пять специальностей вместо десяти.В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом, подчеркнул он, переход на новую систему обучения должен быть плавным.По словам Фалькова, Россия откажется от Болонской системы, которая предусматривает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. Предполагается выделить специалитет в отдельный уровень образования и сделать его основной программой, но бакалавриат и магистратура пока сохранятся. При этом выпускники специалитета получат возможность бесплатно поступать в магистратуру, а срок их обучения на этом уровне сократится до года.

https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html

https://ria.ru/20230420/postuplenie-1866586311.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента