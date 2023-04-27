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В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет - РИА Новости, 27.04.2023
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10:03 27.04.2023 (обновлено: 12:30 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/vuzy-1868039472.html
В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет
В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет - РИА Новости, 27.04.2023
В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет
В этом году не будет резких изменений в правилах поступления в вузы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:03
2023-04-27T12:30
россия
общество
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В этом году не будет резких изменений в правилах поступления в вузы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании. "В этом году выпускники смогут поступить на все те специальности и направления, все те программы, которые были обнародованы &lt;...&gt; еще осенью 2022 года, и никаких кардинальных изменений не будет ни по набору ЕГЭ, ни по количеству программ", — сказал он.По его словам, изменения, связанные с переходом на новую систему высшего образования, планируются в следующем, 2024 году. Пока же Минобрнауки намерено провести пилотную апробацию новой системы на нескольких вузах.С 1 марта вступили в силу правила приема в вузы, утвержденные в прошлом году. Среди изменений — устанавливаются единые сроки приема на бюджетное обучение; прием документов теперь завершается не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный — не позднее 29 августа; абитуриенты могут одновременно подавать заявление и на бюджетное, и на платное обучение, но только на пять специальностей вместо десяти.В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом, подчеркнул он, переход на новую систему обучения должен быть плавным.По словам Фалькова, Россия откажется от Болонской системы, которая предусматривает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. Предполагается выделить специалитет в отдельный уровень образования и сделать его основной программой, но бакалавриат и магистратура пока сохранятся. При этом выпускники специалитета получат возможность бесплатно поступать в магистратуру, а срок их обучения на этом уровне сократится до года.
https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html
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россия, общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Россия, Общество, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет

Фальков пообещал не менять правила приема в вузы в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкАбитуриентка во время подачи документов для поступления в вуз
Абитуриентка во время подачи документов для поступления в вуз - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Абитуриентка во время подачи документов для поступления в вуз. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В этом году не будет резких изменений в правилах поступления в вузы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании.
"В этом году выпускники смогут поступить на все те специальности и направления, все те программы, которые были обнародованы <...> еще осенью 2022 года, и никаких кардинальных изменений не будет ни по набору ЕГЭ, ни по количеству программ", — сказал он.
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По его словам, изменения, связанные с переходом на новую систему высшего образования, планируются в следующем, 2024 году. Пока же Минобрнауки намерено провести пилотную апробацию новой системы на нескольких вузах.
«
"Желательно, чтобы это были вузы из разных регионов, разные вузы — технические, классические университеты, и такая работа уже в этом году, мы планируем, что она начнется", — добавил министр.
С 1 марта вступили в силу правила приема в вузы, утвержденные в прошлом году. Среди изменений — устанавливаются единые сроки приема на бюджетное обучение; прием документов теперь завершается не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный — не позднее 29 августа; абитуриенты могут одновременно подавать заявление и на бюджетное, и на платное обучение, но только на пять специальностей вместо десяти.
В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом, подчеркнул он, переход на новую систему обучения должен быть плавным.
По словам Фалькова, Россия откажется от Болонской системы, которая предусматривает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. Предполагается выделить специалитет в отдельный уровень образования и сделать его основной программой, но бакалавриат и магистратура пока сохранятся. При этом выпускники специалитета получат возможность бесплатно поступать в магистратуру, а срок их обучения на этом уровне сократится до года.
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РоссияОбществоВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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