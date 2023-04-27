https://ria.ru/20230427/vuzy-1868039472.html
В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет
В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет - РИА Новости, 27.04.2023
В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет
В этом году не будет резких изменений в правилах поступления в вузы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:03
2023-04-27T10:03
2023-04-27T12:30
россия
общество
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В этом году не будет резких изменений в правилах поступления в вузы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании. "В этом году выпускники смогут поступить на все те специальности и направления, все те программы, которые были обнародованы <...> еще осенью 2022 года, и никаких кардинальных изменений не будет ни по набору ЕГЭ, ни по количеству программ", — сказал он.По его словам, изменения, связанные с переходом на новую систему высшего образования, планируются в следующем, 2024 году. Пока же Минобрнауки намерено провести пилотную апробацию новой системы на нескольких вузах.С 1 марта вступили в силу правила приема в вузы, утвержденные в прошлом году. Среди изменений — устанавливаются единые сроки приема на бюджетное обучение; прием документов теперь завершается не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный — не позднее 29 августа; абитуриенты могут одновременно подавать заявление и на бюджетное, и на платное обучение, но только на пять специальностей вместо десяти.В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом, подчеркнул он, переход на новую систему обучения должен быть плавным.По словам Фалькова, Россия откажется от Болонской системы, которая предусматривает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. Предполагается выделить специалитет в отдельный уровень образования и сделать его основной программой, но бакалавриат и магистратура пока сохранятся. При этом выпускники специалитета получат возможность бесплатно поступать в магистратуру, а срок их обучения на этом уровне сократится до года.
https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html
https://ria.ru/20230420/postuplenie-1866586311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Россия, Общество, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
В нынешнем году изменений в приеме в вузы не будет
Фальков пообещал не менять правила приема в вузы в 2023 году
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В этом году не будет резких изменений в правилах поступления в вузы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании.
"В этом году выпускники смогут поступить на все те специальности и направления, все те программы, которые были обнародованы <...> еще осенью 2022 года, и никаких кардинальных изменений не будет ни по набору ЕГЭ, ни по количеству программ", — сказал он.
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По его словам, изменения, связанные с переходом на новую систему высшего образования, планируются в следующем, 2024 году. Пока же Минобрнауки намерено провести пилотную апробацию новой системы на нескольких вузах.
«
"Желательно, чтобы это были вузы из разных регионов, разные вузы — технические, классические университеты, и такая работа уже в этом году, мы планируем, что она начнется", — добавил министр.
С 1 марта вступили в силу правила приема в вузы, утвержденные в прошлом году. Среди изменений — устанавливаются единые сроки приема на бюджетное обучение; прием документов теперь завершается не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный — не позднее 29 августа; абитуриенты могут одновременно подавать заявление и на бюджетное, и на платное обучение, но только на пять специальностей вместо десяти.
В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом, подчеркнул он, переход на новую систему обучения должен быть плавным.
По словам Фалькова
, Россия откажется от Болонской системы, которая предусматривает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. Предполагается выделить специалитет в отдельный уровень образования и сделать его основной программой, но бакалавриат и магистратура пока сохранятся. При этом выпускники специалитета получат возможность бесплатно поступать в магистратуру, а срок их обучения на этом уровне сократится до года.
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