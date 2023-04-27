https://ria.ru/20230427/vuz-1868036520.html

Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году

Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году - РИА Новости, 27.04.2023

Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году

Никаких кардинальных изменений в приемной кампании в вузы в нынешнем году не будет, они начнутся в 2024 году, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:51

2023-04-27T09:51

2023-04-27T11:44

россия

валерий фальков

образование - общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких кардинальных изменений в приемной кампании в вузы в нынешнем году не будет, они начнутся в 2024 году, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.Минобрнауки России в 2022 году уже изменило правила приема в вузы, они вступили в силу с 1 марта 2023 года, среди изменений - единые сроки приема на "бюджет" по всем формам обучения, прием документов теперь завершается не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный прием не позднее 29 августа; у абитуриентов есть возможность подать одновременно два заявления, как на "бюджет", так и на "контракт", а также они могут подать заявление только на пять специальностей, а не на 10.

https://ria.ru/20230407/ege-1863758343.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, валерий фальков, образование - общество, навигатор абитуриента