https://ria.ru/20230427/vuz-1868036520.html
Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году
Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году - РИА Новости, 27.04.2023
Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году
Никаких кардинальных изменений в приемной кампании в вузы в нынешнем году не будет, они начнутся в 2024 году, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:51
2023-04-27T09:51
2023-04-27T11:44
россия
валерий фальков
образование - общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких кардинальных изменений в приемной кампании в вузы в нынешнем году не будет, они начнутся в 2024 году, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.Минобрнауки России в 2022 году уже изменило правила приема в вузы, они вступили в силу с 1 марта 2023 года, среди изменений - единые сроки приема на "бюджет" по всем формам обучения, прием документов теперь завершается не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный прием не позднее 29 августа; у абитуриентов есть возможность подать одновременно два заявления, как на "бюджет", так и на "контракт", а также они могут подать заявление только на пять специальностей, а не на 10.
https://ria.ru/20230407/ege-1863758343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фальков, образование - общество, навигатор абитуриента
Россия, Валерий Фальков, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Фальков пообещал кардинальные изменения в приемной кампании в 2024 году
Фальков: резких изменений по поступлению в вузы в 2023 году не будет, их введут через год
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких кардинальных изменений в приемной кампании в вузы в нынешнем году не будет, они начнутся в 2024 году, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
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"В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения - они последуют уже в приемной кампании 2024 года", - сказал Фальков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вузы.
Минобрнауки России в 2022 году уже изменило правила приема в вузы, они вступили в силу с 1 марта 2023 года, среди изменений - единые сроки приема на "бюджет" по всем формам обучения, прием документов теперь завершается не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный прием не позднее 29 августа; у абитуриентов есть возможность подать одновременно два заявления, как на "бюджет", так и на "контракт", а также они могут подать заявление только на пять специальностей, а не на 10.
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