https://ria.ru/20230427/vsu-1868238729.html

Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ

Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023

Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ

Решение киевского режима о возбуждении уголовного дела против военных, участвовавших в провалившейся операции по угону российского самолета приведет к... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:03

2023-04-27T18:03

2023-04-27T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

андрей тетерук

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Решение киевского режима о возбуждении уголовного дела против военных, участвовавших в провалившейся операции по угону российского самолета приведет к деморализации ВСУ, заявил экс-депутат Верховной Рады полковник Андрей Тетерук в интервью телеканалу "Прямой"."Незаконные действия против военнослужащих <…> станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте", — отметил он.По его словам, депутаты Верховной Рады позволяют себе делать позорные, абсолютно недопустимые комментарии в отношении солдат и простых граждан Украины в целом. Полковник считает, что это неизбежно приведет к серьезным последствиям.Тетерук предупреждает, что ВСУ могут оказаться деморализованы из-за появившейся угрозы уголовного преследования со стороны Киева за их решения на театре военных действий.

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868178237.html

https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867751227.html

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в мире, украина, киев, андрей тетерук, вооруженные силы украины, верховная рада украины