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Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vsu-1868238729.html
Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ
Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ
Решение киевского режима о возбуждении уголовного дела против военных, участвовавших в провалившейся операции по угону российского самолета приведет к... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:03
2023-04-27T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
андрей тетерук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Решение киевского режима о возбуждении уголовного дела против военных, участвовавших в провалившейся операции по угону российского самолета приведет к деморализации ВСУ, заявил экс-депутат Верховной Рады полковник Андрей Тетерук в интервью телеканалу "Прямой"."Незаконные действия против военнослужащих &lt;…&gt; станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте", — отметил он.По его словам, депутаты Верховной Рады позволяют себе делать позорные, абсолютно недопустимые комментарии в отношении солдат и простых граждан Украины в целом. Полковник считает, что это неизбежно приведет к серьезным последствиям.Тетерук предупреждает, что ВСУ могут оказаться деморализованы из-за появившейся угрозы уголовного преследования со стороны Киева за их решения на театре военных действий.
https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868178237.html
https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867751227.html
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в мире, украина, киев, андрей тетерук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Андрей Тетерук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинский военный пришел в ярость от решения Зеленского по ВСУ

Полковник Тетерук: решение Зеленского об аресте военного приведет к деморализации ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Решение киевского режима о возбуждении уголовного дела против военных, участвовавших в провалившейся операции по угону российского самолета приведет к деморализации ВСУ, заявил экс-депутат Верховной Рады полковник Андрей Тетерук в интервью телеканалу "Прямой".

Ранее СМИ сообщали, что на Украине задержали бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского, который пытался организовать угон самолета ВКС России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

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"Незаконные действия против военнослужащих <…> станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте", — отметил он.
По его словам, депутаты Верховной Рады позволяют себе делать позорные, абсолютно недопустимые комментарии в отношении солдат и простых граждан Украины в целом. Полковник считает, что это неизбежно приведет к серьезным последствиям.
Тетерук предупреждает, что ВСУ могут оказаться деморализованы из-за появившейся угрозы уголовного преследования со стороны Киева за их решения на театре военных действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАндрей ТетерукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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