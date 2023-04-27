https://ria.ru/20230427/vsu-1868119862.html

Украинские генералы отчитались перед британцами о ситуации на фронте

Украинские генералы отчитались перед британцами о ситуации на фронте - РИА Новости, 27.04.2023

Украинские генералы отчитались перед британцами о ситуации на фронте

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал представителей находящейся в Киеве... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:35

2023-04-27T13:35

2023-04-27T13:35

россия

украина

андрей ермак

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd929556a84b34b41cb0ca58e21a616e.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал представителей находящейся в Киеве делегации Великобритании во главе с советником премьер-министра по национальной безопасности Тимоти Барроу о ситуации на фронте. Британия не скрывает, что де-факто воюет на Украине. Ранее газета Guardian со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы США сообщала, что в феврале-марте 2023 года из 97 военнослужащих сил специального назначения стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Британия отправляет на Украину также вооружение и технику, денежные средства, а недавно заявила, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. В этой связи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознавать свою ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Киеву. Как сообщил глава офиса Зеленского, в совещании в Киеве также принял участие начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. По словам Ермака, Залужный также рассказал о ходе формирования новых бригад сил обороны Украины, а командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в формате видео-связи рассказал о ситуации на артемовском направлении. "Очень важно, чтобы вы поняли в деталях, что сейчас происходит на поле боя. Очень рад, что сегодня уровень нашего сотрудничества и нашего понимания – очень высокий", - приводит слова Ермака сайт офиса Зеленского. Ермак отметил, что Украина и Великобритания своими "беспрецедентными отношениями" смогли построить новую "архитектуру безопасности в Европе и мире". По его словам, отдельно обсуждался вопрос наращивания темпов поставки вооружения и военной техники на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868115560.html

https://ria.ru/20230427/pomosch-1868113125.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, андрей ермак, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато