Рейтинг@Mail.ru
Украинские генералы отчитались перед британцами о ситуации на фронте - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vsu-1868119862.html
Украинские генералы отчитались перед британцами о ситуации на фронте
Украинские генералы отчитались перед британцами о ситуации на фронте - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские генералы отчитались перед британцами о ситуации на фронте
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал представителей находящейся в Киеве... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:35
2023-04-27T13:35
россия
украина
андрей ермак
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd929556a84b34b41cb0ca58e21a616e.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал представителей находящейся в Киеве делегации Великобритании во главе с советником премьер-министра по национальной безопасности Тимоти Барроу о ситуации на фронте. Британия не скрывает, что де-факто воюет на Украине. Ранее газета Guardian со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы США сообщала, что в феврале-марте 2023 года из 97 военнослужащих сил специального назначения стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Британия отправляет на Украину также вооружение и технику, денежные средства, а недавно заявила, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. В этой связи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознавать свою ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Киеву. Как сообщил глава офиса Зеленского, в совещании в Киеве также принял участие начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. По словам Ермака, Залужный также рассказал о ходе формирования новых бригад сил обороны Украины, а командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в формате видео-связи рассказал о ситуации на артемовском направлении. "Очень важно, чтобы вы поняли в деталях, что сейчас происходит на поле боя. Очень рад, что сегодня уровень нашего сотрудничества и нашего понимания – очень высокий", - приводит слова Ермака сайт офиса Зеленского. Ермак отметил, что Украина и Великобритания своими "беспрецедентными отношениями" смогли построить новую "архитектуру безопасности в Европе и мире". По его словам, отдельно обсуждался вопрос наращивания темпов поставки вооружения и военной техники на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868115560.html
https://ria.ru/20230427/pomosch-1868113125.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1f54941b426428492c51668c4fcd6d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, андрей ермак, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские генералы отчитались перед британцами о ситуации на фронте

Залужный проинформировал британскую правительственную делегацию о ситуации на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал представителей находящейся в Киеве делегации Великобритании во главе с советником премьер-министра по национальной безопасности Тимоти Барроу о ситуации на фронте.
Британия не скрывает, что де-факто воюет на Украине. Ранее газета Guardian со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы США сообщала, что в феврале-марте 2023 года из 97 военнослужащих сил специального назначения стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Британия отправляет на Украину также вооружение и технику, денежные средства, а недавно заявила, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. В этой связи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознавать свою ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Киеву.
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Пригожин сообщил о приостановке ударов артиллерии в Артемовске
Вчера, 13:29
Как сообщил глава офиса Зеленского, в совещании в Киеве также принял участие начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин.
По словам Ермака, Залужный также рассказал о ходе формирования новых бригад сил обороны Украины, а командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в формате видео-связи рассказал о ситуации на артемовском направлении.
"Очень важно, чтобы вы поняли в деталях, что сейчас происходит на поле боя. Очень рад, что сегодня уровень нашего сотрудничества и нашего понимания – очень высокий", - приводит слова Ермака сайт офиса Зеленского.
Ермак отметил, что Украина и Великобритания своими "беспрецедентными отношениями" смогли построить новую "архитектуру безопасности в Европе и мире". По его словам, отдельно обсуждался вопрос наращивания темпов поставки вооружения и военной техники на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Погрузка военной помощи для Украины
Резников заявил, что США считают деньги, оказывая военную помощь Украине
Вчера, 13:28
 
РоссияУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала