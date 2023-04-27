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Спикер Госдумы Володин провел встречу с главой Чечни Кадыровым - РИА Новости, 27.04.2023
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15:09 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868159977.html
Спикер Госдумы Володин провел встречу с главой Чечни Кадыровым
Спикер Госдумы Володин провел встречу с главой Чечни Кадыровым - РИА Новости, 27.04.2023
Спикер Госдумы Володин провел встречу с главой Чечни Кадыровым
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой стороны обсудили вопросы... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:09
2023-04-27T15:09
госдума рф
политика
россия
вячеслав володин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, меры поддержки участников спецоперации и их семей, сообщает пресс-служба ГД."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Вячеслав Володин и Рамзан Кадыров обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Чеченской республики, повышением качества жизни людей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей", - говорится в сообщении.Кроме того, Володин поблагодарил Кадырова за вклад в защиту России, "в борьбу с неонацистами на Украине".Отмечается, что во встрече приняли участие депутаты от Чечни Адам Делимханов, Ахмед Догаев, Руслан Лечхаджиев, Шамсаил Саралиев, сенаторы Мохмад Ахмадов, Сулейман Геремеев.
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госдума рф, политика, россия, вячеслав володин, рамзан кадыров
Госдума РФ, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Рамзан Кадыров
Спикер Госдумы Володин провел встречу с главой Чечни Кадыровым

Володин провел встречу с Кадыровым и обсудил социально-экономическое развитие Чечни

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, меры поддержки участников спецоперации и их семей, сообщает пресс-служба ГД.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Вячеслав Володин и Рамзан Кадыров обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Чеченской республики, повышением качества жизни людей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей", - говорится в сообщении.
Кроме того, Володин поблагодарил Кадырова за вклад в защиту России, "в борьбу с неонацистами на Украине".
Отмечается, что во встрече приняли участие депутаты от Чечни Адам Делимханов, Ахмед Догаев, Руслан Лечхаджиев, Шамсаил Саралиев, сенаторы Мохмад Ахмадов, Сулейман Геремеев.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Госдума РФПолитикаРоссияВячеслав ВолодинРамзан Кадыров
 
 
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