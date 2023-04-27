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Спикер Госдумы Володин провел встречу с главой Чечни Кадыровым

Спикер Госдумы Володин провел встречу с главой Чечни Кадыровым - РИА Новости, 27.04.2023

Спикер Госдумы Володин провел встречу с главой Чечни Кадыровым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой стороны обсудили вопросы... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:09

2023-04-27T15:09

2023-04-27T15:09

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политика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, меры поддержки участников спецоперации и их семей, сообщает пресс-служба ГД."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Вячеслав Володин и Рамзан Кадыров обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Чеченской республики, повышением качества жизни людей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей", - говорится в сообщении.Кроме того, Володин поблагодарил Кадырова за вклад в защиту России, "в борьбу с неонацистами на Украине".Отмечается, что во встрече приняли участие депутаты от Чечни Адам Делимханов, Ахмед Догаев, Руслан Лечхаджиев, Шамсаил Саралиев, сенаторы Мохмад Ахмадов, Сулейман Геремеев.

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госдума рф, политика, россия, вячеслав володин, рамзан кадыров