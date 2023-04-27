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Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу - РИА Новости, 27.04.2023
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу
Необходимо переводить организацию воздушного движения в России из ручного управления в цифровую сферу, иначе нельзя достичь востребованного уровня развития... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:43
2023-04-27T23:43
2023-04-27T23:43
технологии
россия
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
бпла
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Необходимо переводить организацию воздушного движения в России из ручного управления в цифровую сферу, иначе нельзя достичь востребованного уровня развития беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что такое решение является "единственно возможным", потому что если Росавиация, по его словам, будет работать в том же режиме, как сегодня, то "никакого развития беспилотной авиации у нас не будет".
https://ria.ru/20230426/bespilotniki-1867975919.html
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технологии, россия, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), бпла
Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), БПЛА
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения из ручного управления в цифровую сферу