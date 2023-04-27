Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vozdukh-1868307778.html
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу - РИА Новости, 27.04.2023
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу
Необходимо переводить организацию воздушного движения в России из ручного управления в цифровую сферу, иначе нельзя достичь востребованного уровня развития... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:43
2023-04-27T23:43
технологии
россия
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Необходимо переводить организацию воздушного движения в России из ручного управления в цифровую сферу, иначе нельзя достичь востребованного уровня развития беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что такое решение является "единственно возможным", потому что если Росавиация, по его словам, будет работать в том же режиме, как сегодня, то "никакого развития беспилотной авиации у нас не будет".
https://ria.ru/20230426/bespilotniki-1867975919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), бпла
Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), БПЛА
Путин призвал перевести отрасль воздушного движения в цифровую сферу

Путин призвал перевести отрасль воздушного движения из ручного управления в цифровую сферу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Необходимо переводить организацию воздушного движения в России из ручного управления в цифровую сферу, иначе нельзя достичь востребованного уровня развития беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована", - сказал Путин на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
Глава государства добавил, что такое решение является "единственно возможным", потому что если Росавиация, по его словам, будет работать в том же режиме, как сегодня, то "никакого развития беспилотной авиации у нас не будет".
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта
26 апреля, 19:25
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала